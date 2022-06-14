回歸25年｜九七任報館攝影記者　推HK1997相展回顧「中場時刻」

2022年是香港回歸25周年，港人朱迅97年由加拿大回流香港擔任報館攝影記者，無論是政權移交前的英軍駐守情況、巿民零時踏入回歸後大街小巷的慶祝畫面，以至解放軍乘軍車駛入上水街頭的一刻，朱迅均以紀實手法拍下這個政權交替的歷史時刻，他形容今年正好是已故領導人鄧小平承諾50年不變的「中場時刻」，近月接受法國五月及外國記者協會邀請舉行九七回歸攝影展，讓港人重新回顧那個年代，「好多人話相片好政治，其實呢個係記錄歷史，畀大家去判斷回歸前後嘅差異。」



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九七加國回流擔任報館記者 拍攝回歸巿況

朱迅表示，九七回歸前已移民加拿大，並在當地擔任記者，但他感到香港正迎來翻天地覆的變化，作為香港人或一名攝影師，必須重返舊地去親歷這個場面及攝錄成相片或畫面，於是96年底返回香港，並在一間報館擔任攝影記者。「我會想像回歸係咩一回事，有部分人好驚，驚啲街道變晒名，股巿大冧，轉領導人後唔知咩世界，但亦有人話終於迎來港人治港，我當時估計應該會影到好多嘢， 所以用記者身分經歷呢個大時代。」

當年擔任攝影記者的他，感激上司給予他的自由度，自行決定出入任何地點拍攝任何題材，回歸前夕當日下午3點起，他馬不停蹄先後前往中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣以至上水多個地點，由港督府、港島街頭以至解放軍軍車駛入上水軍營，拍下無數照片紀錄當日發生的情況，印象猶深是時代廣場踏入零時零分回歸的一刻。「我當時諗住時代廣場大屏幕會有直播，結果死啦，原來冇做直播，咁啱有班外國人拎住事頭婆同董建華的紙牌好高興咁farewell，正好代表朝代轉變嘅一刻，於是我影低落嚟成為街頭真實寫照。」

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難忘外國小孩穿上港英旗及區旗衣服沙灘擁抱

另一張最深刻的相片，正是97年6月9日端午節正日，當時他在愉景灣碰巧看到一對小朋友分別穿上舊港英旗及特區旗的衣服在沙灘上互相擁抱，其中外國小朋友表情幾乎想哭出來，於是他拍攝下來成為一張獨一無二的照片。「本來一個好歡樂嘅端午節，但妹妹仔苦埋口面，我估計其中一個好大機會將要離開香港，好似今日有好多香港人要離開香港一樣，呢個畫面某程度去到今時今日都切合現況。」

97年有半年屬於英國統治，其餘半年係特區政府新成立，全年影低嘅相片中既有民間慶祝活動、又有英軍及解放軍，我希望能夠用香港人嘅視角去睇97年……好多人話相片好政治，其實呢個係記錄歷史，畀大家去判斷回歸前後嘅差異。 港人攝影師朱迅

他粗略估計，回歸那一年至少拍攝近1,000卷菲林，合共數以千張的相片，當中精選部分照片推出相展，法國五月又委托日本出版社首度出版600本相集，今年正是已故領導人鄧小平承諾50年不變的回歸25周年「中場時刻」，遂透過紀實拍攝形式呈現當年香港街頭的狀態，「97年有半年屬於英國統治，其餘半年係特區政府新成立，全年影低嘅相片中既有民間慶祝活動、又有英軍及解放軍，我希望能夠用香港人嘅視角去睇97年……好多人話相片好政治，其實呢個係記錄歷史，畀大家去判斷回歸前後嘅差異。」

朱迅粗略估計，回歸那一年至少拍攝近1,000卷菲林，合共數以千張的相片，當中精選部分照片推出相展。（莫家文攝）

HK1997攝影展

時間：5月28日至本月17日

地點：半山堅道太子臺Yrellag Gallery

時間：下午1時至8時（周二至日）

