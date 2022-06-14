區議員質疑赴洪門宴　蕭澤頤：調查報告顯示無犯法　對酒精無興趣

警務處處長蕭澤頤今早（14日）到訪北區區議會，解釋警方執法行動及北區防疫成效。北區區議會主席羅庭德質疑防疫成效，揶揄蕭澤頤出席洪為民生日派對，就警政交換意見的同時把酒當歌，但小市民連吸煙、接吻也被罰款5,000元。

蕭澤頤反駁指，自己對酒精無興趣，且調查報告已顯示他沒有違法，而警方執法是有法必依、違法必究。



蕭：防疫條例非惡法

羅庭德指，蕭澤頤曾在疫情高峰期參加洪為民生日派對，諷刺蕭當時邊把酒當歌，邊就警政交換意見，寓工作於娛樂是「絕對沒有問題」，指「處長可能有犯法，但絕對冇犯錯」。他質疑《預防及控制疾病條例》第599章的成效，批警方在第五波疫情發出近800張吿票，卻仍無阻病毒擴散。

蕭澤頤反駁，強調自己對酒精毫無興趣，政府日前公布洪為民事件的調查結果亦顯示自己沒有違法，糾正羅說他「有犯法、無犯錯」的說法。他表示，警務處作為主要執法單位一定是有法必依，違法必究，警方執法前已多番勸喻、警告，絕不認同《預防及控制疾病條例》為防疫惡法。

首4個月19379宗罪案 詐騙按年增二千宗

另外，他在會上交代本港今年頭4個月犯罪狀況，整體罪案數字為19,379宗，較去年同期下降686宗，形容本港治安穩定。但兇殺、詐騙，及勒索案數字錄得上升，其中詐騙案較去年同期上升2,000宗，逾七成為網上騙案。