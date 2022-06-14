北區區會反高球場建屋　劉國勳籲暫緩：宜與北都會一併規劃

政府於「土地大辯論」後，決定收回粉嶺高爾夫球場作局部發展，32公頃用地將於明年9月歸還政府。不過，北區區議會今日（14日）通過議案，反對粉嶺高球場局部發展，要求先改善社區配套及交通擠塞問題。

民建聯發展政策發言人、新界北立法會議員劉國勳認同區議會意見，認為城規會應重新考慮，暫停有關申請，並建議政府連同整個北部都會區再重新規劃。



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劉籲暫緩闖城規 促履諾「基建先行」

粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地將於明年9月歸還政府，計劃興建公營房屋，城規會將於本月17日討論相關事宜。北區區議會今日討論高球場建屋，會上10名區議員一致通過動議，鑑於社區配套及交通擠塞問題等仍未解決，強烈反對有關計劃。劉國勳指，政府及城規會須留意環評報告出爐後，地區人士、區議會，以至全社會的反應再作決定，應該三思計劃，切勿硬關城規會，而城規會也應小心把關，以免改劃對當區居民帶來災難性的後果。

劉指，早在環評報告公開時，已關注興建1.2萬伙公營房屋單位，估計帶來3.3萬新人口，擔心對北區交通構成嚴重負擔，是日區議會的關注及動議也證明地區關注。他指，高球場項目位處粉錦公路、大頭嶺及雞嶺迴旋處中間，交通負荷本身已飽和，經常出現交通擠塞，若再增加數以萬計的人口，必定令該區「塞上加塞」。

劉國勳指，直至今日部門向北區區議會介紹文件時，仍未解答到如何改善交通配套，令人憂慮，促請政府必須兌現「基建先行」承諾，整全規劃，也應結合北部都會區的發展策略。他認為，新界北有大量土地可供使用，規劃土地發展時應更宏觀及全面地考慮，在廣闊的北部土地上研究最合適的土地用途，包括房屋、基建及文化體育等用地，建議將粉嶺高球場的去留及規劃，與北部都會區一併再做研究。

於2018年的「土地大辯論」中，粉嶺高爾夫球場是最大爭議的選項之一。經歷五個月公眾諮詢後，政府決定局部收回高球場的32公頃用地。醞釀多年後，政府近日向區議會提交文件，建議用當中9.54公頃土地作公營房屋及政府、機構或社區發展，其餘逾六成用地則劃作保育區域。

劉：不應因政治理由「硬上馬」

劉國勳回應《香港01》查詢，指近日公布的環評報告內容比較粗疏，而政府至今未能交出完整交通基建方案，不知將來如何解決交通接駁問題，擔心如沒及時處理，整個北區日後都會受到影響。他認為，既然政府現時已著手規劃北部都會區，將粉嶺高球場一帶土地併入研究，相信不會阻延太多時間。

他指，絕對明白社會對於興建房屋尤其公營房屋的重視，「但希望不要因為政治上因素，而令整個計劃『硬上馬』，應該科學化地審視項目背後有沒有問題。一旦走錯這一步棋，可能影響社會對於發展的觀感，甚至整個北部都會區發展大局。我都提出要加快收地建屋流程，但正正加快後，更加需要走對每一步，如果為趕而趕，只怕適得其反。」