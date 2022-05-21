粉嶺高球場收32公頃建屋　留六成保育未有時間表　團體憂「走數」

數年前的「土地大辯論」中，粉嶺高爾夫球場是最大爭議的選項之一。經歷五個月公眾諮詢後，政府決定局部收回高球場的32公頃用地。在最新的方案，政府擬用9.5公頃作公營房屋及政府、機構或社區發展，其餘逾6成用地則劃作保育區域。

根據顧問公司最新提交的環境影響評估報告，有部份區域發現有土沉香、水松等受保護或瀕危物種，故發展項目將避開生態價值較高的區域，當中有逾6成面積劃作康樂及保育的範圍。不過，有關範圍暫未有時間表，只稱「有待進一步檢討」。

有團體表示，若時間拖延太長，擔心日後或有「走數」可能，而早年發展皇后山時亦發現有土沉香，質疑政府「雙重標準」。



在日後收回的32公頃高球場用地中，報告將該址分為4個區域作研究，並建議只在分區1進行房屋發展。（環評報告）

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只提議在最北端發展房屋

研究將該址分為4個區域。環評報告顯示，分區2及3有重要性哺乳類動物的記錄，例如豹貓、小印度靈貓，後者北端更靠近安圃的林地；而分區4亦存在受保護物種土沉香、瀕危物種水松（Glyptostrobus pensilis），並有沼澤和沼澤林地。因此，分區2至4的生態價值被評為中等，或中至高等。

此外，報告又提到，考慮到現有運輸基礎設施、交通連接性、鄉村環境和細長地形，預料分區2至4 的房屋發展潛力受到限制。

相反，位於該區最北端的分區1，報告稱其生態價值相對較低，故建議只在該處進行房屋發展。不過，分區1亦擁有林地及混合林地，報告建議實施緩解措施，例如補償約5.1公頃的林地種植等，以減少棲息地損失所造成的影響。

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康樂及保育範圍未有時間表

報告列出暫定實施方案的概要，當中透露擬分5個階段發展。根據資料所示，公共房屋、學校、相關道路、基礎設施工程料最遲在2029年完成。然而，位處分區2至4的康樂及保育範圍，則未有明確時間表，只稱「有待進一步檢討」。

而參考區議會文件，上述的保育範團，將會佔逾6成面積，即約21.65公頃。

佔地最廣的康樂及保育範圍未有明確時間表。（環評報告）

殺蟲劑、除草劑污染土地

報告亦指，具發展潛力區大部分已被用作高爾夫球場，小部分被用作停車場、網球場、員工宿舍和私人住宅區。有關場地潛在的土地污染源頭，主要來自高球場使用肥料、殺蟲劑和除草劑，潛在土地污染應集中在草坪區。不過，透過修復工程，可減少未來住戶的健康風險。

從高空可見，粉嶺高球場內有不少祖墳和「金塔」。在擬議發展中，一個氏族墳墓將需搬遷。（資料圖片 / 李澤彤攝）

一個氏族墳墓需搬遷 料高爾夫俱樂部大樓景觀受影響

報告又指，擬議發展方案將間接影響3幢已評級的歷史建築，包括評為一級的行政長官粉嶺別墅、二級的香港高爾夫球會會所、三級的香港哥爾夫球會小食亭，以及六座氏族墳墓。報告提到，一個氏族墳墓將需搬遷，而兩座歷史建築或需提供綠化屏障。

在景觀上，報告預計高爾夫俱樂部大樓及停車場將受到最大影響。不過，可通過減少建築和臨時工程區域，輔以施工控制、建築設計等，令影響得以減少。而為進一步提升視覺質素，分區 2 至 3 將進行景觀處理和額外種植，料擬建項目運作至第 10 年，殘留的視覺影響將減少。

本土研究社成員黃肇鴻表示，該6成保育用地留待最後階段才發展，擔心最終會被「走數」，變回高球場用途。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本土研究社：有嚴重走數可能

本土研究社成員黃肇鴻表示，收回的土地達32公頃，但現時將發展房屋的用地縮窄至約9公頃，使房屋變得密集，「好似沙甸魚，明明本身可以起鬆啲。」

黃肇鴻又指，佔逾6成面積的康樂保育區未列出時間表，擔心若留待2029年後才保育，屆時會被公眾淡忘，甚至有「走數」可能，最終不排除變回高球場，「土地大辯論傾左咁耐，最後只係拎9公頃出嚟，有嚴重走數可能。」

他又批評政府「雙重標準」，一方面指高球場有部份生態價值高，需要保育，但一方面卻向濕地「向刀」，例如研究可否提高濕地緩衝區的地積比等，而粉嶺皇后山公屋用地亦曾發現有土沉香，惟當時只建議移植。他補充指，高球場破壞環境，需用到殺蟲水保養，在外國已有人形容是「Toxic Green」。

黃認為，土地不一定要建屋，該6成用地亦可作公園等休憩用地，使土地能開放予公眾使用，又重申現時高球場受公帑資助，但主要供少數人享用，形容現時在私人遊幾場地契約的制度下，土地運用並不公平。