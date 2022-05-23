政府收回粉嶺高球場32公頃發展　本研社批雙重標準只留9公頃建屋

政府計劃明年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，但當中只有9公頃會興建公營房屋或社區發展等。本土研究社成員黃肇鴻今早（23日）於港台節目質疑政府雙重標準，過往發現土沉香等物種時，會移植處理，但今次放棄發展相關土地，結果更只有約9公頃建屋。他又表示，過往社會花太多時間將高球場及建屋放於對立位，但重點其實是私人遊樂場地契約下的用地，高球場餘下的140公頃究竟如何善用，即使不用作建屋，亦要研究未來的公眾使用權。



在日後收回的32公頃高球場用地中，報告將該址分為4個區域作研究，並建議只在分區1進行房屋發展。（環評報告）

黃肇鴻今早於港台節目《千禧年代》表示，過往粉嶺皇后山發展時，都曾發現土沉香，當時只建議移植；但今次收回高球場用地時，就因為土沉香，而只於約9公頃用地建屋，令房屋更密集，批評當局有雙重標準。他又指，高球場本身用不少殺蟲水保養，本身會破壞環境，外國形容為「toxic green」。

+ 6

批私人遊樂場地契約政策不合時宜 仍要關注其他同類場地

黃又提到，高球場與建屋本身並非對立，用地亦不一定要建屋，但究竟日後如何善用，如繼續用作高球場，是否仍將全部熱門時段預留予會員，抑或可以更好地推廣高爾夫球；假如有非常高生態價值，亦可以發展為公園供市民休息。他批評私人遊樂場地契約政策不合時宜，其實仍要關注其他同類場地。

本土研究社成員黃肇鴻（資料圖片／歐嘉樂攝）

民建聯立法會議員劉國勳則關注，現時未見政府如何改善交通配套，以配合未來的發展，日後居民或難以接受相關情況，認為政府需要加以改善，例如擴闊粉錦公路。