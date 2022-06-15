疫情︱陳肇始稱外防輸入措施有效　一旦爆疫方艙可48小時內啟用

近日疫情確診數字回升，選委界立法會議員陳沛良今日（15日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代有否檢討「外防輸入」措施的成效、以及未來在動員社會力量抗疫時，會否將部分決策權下放並分派給地區單位。

食物及衞生局局長陳肇始表示，自4月以來，絕大部分輸入個案都在檢測待行或酒店強制檢疫期間發現，反映相關措施有效防止個案流入社區。政府會密切監察不同地區的疫情，以風險為本的原則，考慮當地疫情狀況、檢測率、疫苗接種率、抵港人流以及實際輸入個案數目等因素，因應本港疫情發展調整安排。



陳肇始指，民政事務局及民政事務總署正總結派發防疫服務包的經驗，供日後參考。她說，過去兩年多，政府不斷就抗疫經驗作階段性檢討，密切監察疫情發展及制訂預案，防範下一波疫情來臨。

陳肇始：第五波反彈屬預期之內

陳沛良追問目前是否已進入第六波疫情。陳肇始回應指，近日不同指數上升是第五波的反彈，隨着經濟活動重啟，現時的上升趨勢屬預期之內。她稱政府因應情況，昨天宣布加強防疫措施，要求顧客進入酒吧、酒館及夜總會前須出示快速檢測結果。

陳肇始續指，目前已啟動竹篙灣社區隔離設施，經風險評估後，有需要的市民須進入設施隔離。她稱，政府在第五波疫情期間一直採取分層分流治療，請市民嚴格遵守隔離設施，例如需要共同洗手間或房間的確診者不適宜在家隔離，需要進入社區隔離設施。

民建聯梁熙問到，政府早前將六間方艙醫院轉為備用狀態，一旦疫情再次爆發，政府需要多少時間重啟有關工作。陳肇始說，政府已就下一波疫情來臨作出不同預案，社區隔離設施的準備工作分為三部分，包括設施管理、醫護及清潔保安等，政府在這三方面都有準備，一旦出現新一波疫情，預計可在24至48小時內啟用。