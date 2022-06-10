架構重組︱環境局申開7首長級職位　陳克勤狠批不跟程序離場抗議

距離新政府上場餘下三星期，為了「六司十五局」準時「埋班」，按照政府定下時間表，架構重組方案上月底已通過人事編制小組，今日（10）將交由財務委員會討論，政府下周三向立法會大會提決議案。立法會為了配合進度，在重組方案出爐前成立小組委員會審議，獲議會各黨派支持。

當中環境局將改組為「環境及生態局」，為了配合職能擴張及內部重組等，向人事編制小組提出加開7個首長級職位，每年薪酬及福利開支需約2362萬元。民建聯議員陳克勤質疑政府不跟程序先在事務委員會提出，批評是「不君子行為」，認為不跟規矩就沒對話基礎，離場抗議。環境局局長黃錦星則解釋稱情況特殊，所以特殊處理，希望令下屆政府在架構重組後人手盡早就位，應付到工作所需。



環境局重組後，原屬其他政策局的食物安全、環境衞生及漁農等範疇，都會劃歸「環境及生態局」；內部環境科及環保署都會出現人手調動，加上要「開位」應對氣候變化、推動減廢回收等，政府向人事編制小組申請加開7個首長級職位，預料將每年增加開支2362萬，已預留足夠撥款。

黃錦星：特殊處理冀架構重組後人手就位

陳克勤今早在會議中質問黃錦星為何不「正正經經」跟規距先向相關事務委員會提出，「如果跟程序，我相信議員同事絕對會認真審議，但到今天將所有開支放進施政報告，我覺得這個是不君子的行為。」

黃錦星回應指情況特殊，希望議員配合架構重組工作，有關做法是希望令新政府人手和人事可以早些就位，局方有與候任特首辦聯繫。陳克勤其後表示，不滿黃錦星不尊重議會，離場抗議。

政府在文件中表示，今年2月已就環境局重組建議諮詢環境事務委員會，內容包括開設多個首長級職位，當時委員普遍支持建議。