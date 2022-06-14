環境局申開7首長職位被批不跟程序　政府撤回　陳克勤：尊重立會

政府提出架構重組，環境局將改組為「環境及生態局」，環境局日前向人事編制小組委員會提出加開7個首長級職位，包括環保署署長、氣候變化專員等，每年薪酬及福利開支需約2362萬元。不過，民建聯議員陳克勤批評政府不跟程序申請開位，屬「不君子行為」，之後更離場抗議。

政府今日（14日）去信人事編制小組撤回申請，稱政府須更多時間考慮議員意見。



財經事務及庫務局局長去信小組主席葉劉淑儀，稱上周五（10日）小組會議上，聆聽到議員對落實環境局與環境保護署的內部重組，提出多項不同意見，為了讓當局有更多時間研究，決定撤回項目。

環境局局長黃錦星在上周會議解釋，今次政府架構重組情況特殊，提出開位是希望令下屆政府在重組後人手盡早就位，應付工作所需。

陳克勤：不應耍政治小聰明

陳克勤今日接受查詢時表示，政府撤回項目是合適做法，因事件已引起議員關注，政府申請開位過程是否有尊重立法會，候任辦亦高度關注，他認為環境局撤回項目至少令人覺得尊重立法會的監察職能。他認為，政府即使面對有爭議議題，或需要增加人手資源，「都不能夠完全不跟程序，或耍政治小聰明」，事件對於政策局日後處理不同問題是好的學習例子。

他又指，並非完全反對7個開位申請，議員支持增設碳中和專員等部分職位，但認為沒有迫切性，撤回申請對新政府工作沒影響。