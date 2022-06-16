林鄭稱反修例避不了　嘆過去廿年樣樣避令問題滾大：點解咁驚？

特首林鄭月娥卸任在即，連日接受傳媒訪問，焦點離不開由她觸發、回歸以來最大的反修例政治風暴，最終由中央出手訂立《港區國安法》及「完善選舉制度」。林鄭形容是「重大轉折點」，在「50年不變」中段發生是「避唔到」，但亦令香港回到「一國兩制」正軌。

她再次提到，由《基本法》23條立法失敗到反國教、佔中，再有旺角暴動，質疑往屆政府「樣樣都避咗去」，令問題愈滾愈大，到出現抗爭及暴力衝突，令事態更難處理。她說包括「早期的自己」都好迴避23條立法，認為要「撫心自問點解過去二十年咁驚」。



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以前官員「不敢說不敢處理」

林鄭接受《星島》訪問時指，回歸以來一直沒完成23條立法，選舉制度出現漏洞，令到有議員身分的人不斷衝擊政府，反中央、外求制裁。如今有了《香港國安法》，官員的底氣才出返來。在其他政策範疇，以前官員的態度都一樣，「不敢說不敢處理」，林鄭稱若非任內發生的事令中央出手，「一國兩制」的貫徹落實將出現好大問題。

她不認同新制度令香港變得內地城巿，強調在一國之本上，兩制可發揮得更好，看不到短期有內地城市可以取代到香港這個國際金融中心。林鄭又批評外國將搶人才包裝成「救生艇」，吸引港人移民，所以在人才爭奪方面，香港需要加把勁。但她認為移民潮與《國安法》無關，認為《國安法》下有穩定環境，相信如果有宜居的生活前景，以及好的教育制度就可以吸引人才，日後通關，香港仍是具吸引力的地方。

林鄭月娥一開始高姿態回應反修例遊行，宣布暫緩時亦態度強硬，到道歉記者會，亦被發現穿上當選特首時的「戰衣」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

遭攻擊因從不「政治化妝」 嘆政治大染缸

任內除修例風波，緊接其後是世紀疫症，林鄭指特首生涯唯一比較可惜的是疫下未能外訪，令香港被西方政客及傳媒、以及離開香港的人所「代言」。她說自己在困難的日子，仍在2020年1月參加世界經濟論壇，一日內「跑十幾場」活動。她說自己不喜政治化妝，甚至不是一個政治人，要靠人吹噓或「化妝」並非其性格，也因而令自己不是很受歡迎，甚至被攻擊，不過她自己則很欣慰公務生涯始終保持一貫作風，又慨嘆不只演藝界是大染缸，政治都是大染缸。

林鄭也提到，四十幾年公務生涯中，最能夠服務市民的，一定是出任社會福利署署長；而建設香港，最實體的是出掌發展局，而擔任政務司司長及特首，是負責制訂大政策大方向，沒「落手落腳」的滿足感。