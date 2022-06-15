林鄭透露現金出糧不變 拒向港人致歉：反而對丈夫兒子犧牲抱歉意
撰文：文維廣
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特首林鄭月娥卸任在即，連日接受傳媒訪問，她最新在《彭博》的專訪中承認抗疫有所不足，如果爆疫之初就採取更進取措施，更好地保護長者，特別是院舍的一群，或可減低疫歿人數。至於會否為任內的事向港人致歉，林鄭指「不會」，反而希望向丈夫和兒子道歉，因為他們選擇作出犧牲、而支持她服務港人，將香港建設為國家一部分。
林鄭透露由於美國的制裁，自己現時仍以現金出糧，相信會以相同方式領取退休金，但她絕對不會尋求解除制裁。她強調自己在美國沒資產、也沒興趣到美國，期望華府有日會意識到自己的錯誤、而作出糾正。
被問到移民潮及人口外流，有評論指人口下降速度為60年以來最快，林鄭不認同是由政府政策導致。她指香港仍然非常具競爭力，人口流出、流入是這個城市維持吸引力的原因。她又說，兩個兒子不在香港居住，與香港的吸引力並沒關係。
不過，林鄭承認要求入境旅客在酒店隔離7天，「削弱了作為國際城市的地位」，但在追求恢復國際聯繫、以及與內地通關的「雙重目標」的同時，香港現時「不太可能」將措施進一步放寬為「居家隔離」。被問到俄羅斯因出兵烏克蘭遭剔出美元系統，港元與美元掛勾的安排有否需要重新思考，林鄭回應指，沒有理由要改變聯匯制度。
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