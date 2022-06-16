回顧修例風波　林鄭稱足令一國兩制脫軌　李家超：沒有更痛苦的事

林鄭月娥今日（16日）在「一國兩制」論壇致辭，表示經過25年香港終於重回正軌，得以向前推進。她認為香港已進入穩定、繁榮及充滿機遇的新時代，相信香港未來在政治上將更穩定，在國家的大力支持下，香港的經濟末來將更穩固。

出席同一論壇的候任特首李家超致辭時表示，他會要求下屆政府管治團隊「以結果為目標」，須具有團隊精神，互相協作，並重視施政效率和結果。



林鄭月娥表示，一國兩制克服了重重挑戰，但過程並非一帆風順，她任内特區政府曾面對前所末有的挑戰，足以令一國兩制脫軌，癱瘓政府運作，最終在中央及時干預下，在憲制層面採取行動，挽救當時局面。她說《港區國安法》有效填補以往的國安漏洞，以及「完善選舉制度」確保愛國者治港，為一國兩制得以持續實施奠下堅實基礎。

李家超表示，一國兩制在過去25年來得以成功貫徹落實，亦面對挑戰。他說，沒有事比香港在2019年經歷的騷亂及暴力，加上外國勢力的干預所造成的傷害更痛苦。他引述國家主席習近平早前指一國兩制在過去25年即使面對挑戰，但在香港仍然成功落實，而「一國兩制」是受憲法及《基本法》保障，確保港人的自由及長期繁榮穩定，而香港已經由亂及治，正處於繁榮的關鍵階段。