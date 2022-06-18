陳茂波稱只要不損國安　在港創科遠較其他地方自由

財政司司長陳茂波出席論壇，預測中美關係仍會緊張，但兩國會繼續合作發展。他指美國近年對香港及國家採取打壓策略，形容是無理，但同時看到美國投資者仍然很樂意投資內地，強調香港會以底線思維做好金融安全部署，確保發展持續及穩定。

陳茂波認為，香港的創科發展的自由，在不影響國家安全下，仍比其他地方優勝很多，不認同《港區國安法》會影響吸引人才的能力，政府會加強對外解說。



料中美關係持續緊張 港府制訂不同預案

陳茂波指中美競爭是無可避免，美國近年打壓國家發展，最新的例子就是中概股在美國上市受到壓力，須考慮是否回流。不過，他相信內地仍覺得與美國的合作，「你中有我、我中有你」是最合適、也是最好的發展戰略，但政府仍會制訂不同預案應對可能出現的種種挑戰。

他又指，香港在創科發展有多項優勢，包括擁有五所全球100強的大學、世界級學者，「十四五」規劃提到的生命科技正是香港的強項，政府會加強科研基建，包括電子政府服務，亦會投入約6億元，3年內對檢視政府各部門使用創科的進度。