張國鈞、梁熙柴灣議辦開幕 陳茂波親自捧場：重視與政黨合作
撰文：高諾恆
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民建聯議員梁熙及張國鈞辦事處今（11日）開幕，財政司司長陳茂波出席典禮後表示，當局重視與政黨合作，期望與政黨、地區組織及議員共同努力為良政善治開啟新篇章。他又感謝地區組織，去年派發消費券時給予貼地意見和宣傳。
陳茂波指，十分重視與政黨的合作，指「完善選舉制度」後，香港踏入良政善治的新階段，期望與民建聯、地區組織及一眾議員共同努力為良政善治開啟新篇章，齊心合力服務市民，解決市民生活所需。他提到消費券計劃，指去年收到不少地區組織提供「貼地」建議，得以更好調整計劃。地區組織同時積極協助宣傳和幫助市民登記，讓計劃終獲市民支持，得以順利推展。
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