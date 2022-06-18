父親節前夕憶亡父　湯家驊：病房中的痛哭是我人生最激烈的一次

明天（19日）是父親節，行政會議成員、民主思路召集人湯家驊，今日（18日）在Facebook發文悼念亡父，透露自己不覺得真正認識他，但當父親住進病房，自己捉着父親的手痛哭，是一生人中痛哭最激烈的一次。



湯家驊喜歡音樂，是受到父親影響。（資料圖片/歐嘉樂攝）

受父親影響喜歡音樂

喜歡音樂的湯家驊說，父親喜歡音樂，所以他也喜歡音樂，指從小就被爵士樂和古典音樂所吸引，令他在同輩喜歡流行曲時涉獵更廣泛的音樂領域，而父親喜愛的《岸上的陌生人》（Stranger on the Shore），至今還是他最喜愛的歌曲之一。

不過談到父親，湯家驊直認記憶頗為模糊。湯家驊說，父親可算是半個文人，學醫不成，從內地來港當了記者，在湯家驊很小的時候已長期失業，性情變得孤僻暴躁。湯家驊說，從來沒有機會和他坐下細談，不覺得真正認識父親。

湯家驊父親逝世的一天，是一個嚴寒的冬天清晨。那一天，湯家驊在睡夢中被救護員送他上十字車的聲音驚醒，和家人跑到醫院的時候，當護士說他們已盡力搶救無望時，湯家驊掙脫了母親的手，跑到病床前捉着他的手痛哭。湯家驊說，父親當時應該沒有知覺，但眼角卻流下了一滴眼淚。那是湯家驊一生人中痛哭最激烈的一次。

湯家驊說，父親喜愛的《岸上的陌生人》（Stranger on the Shore），是他最喜愛的歌曲之一。（資料圖片/歐嘉樂攝）

冀父子之情不只吃喝玩樂

育有一子的湯家驊說，不知道兒子會怎樣懷念他，「也許與我和父親相比，他更不認識我」，或許到他死後，兒子的記憶中可能只剩一些瑣碎無聊的片段，但認為並不重要，他亦無法改變。

明天是父親節，湯家驊祝願各位孩子和父親的關係不只於吃喝玩樂，或單單只是一頓飯，「因為父子之情如花開花落，是永遠循環，生生不息的。」