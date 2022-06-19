沒有父親的父親節　21歲子代父職：天堂休息不再痛，我會照顧屋企

當失去的時候，人們才會懂得珍惜。今日適值父親節，有團體舉辦頌親恩活動，邀請服務受助者分享父子關係，有21歲青年與離異父親一直保持聯絡，去年底獲悉對方患上晚期癌症，離世前的半年多突然擔起照料病父的重任，他由不知所措變得成熟，蛻變成為大人，家人亦在父親臨終前達成和解，已經多年沒有慶祝的父親節，今年在枱上放空碗筷作悼念，他答允父親繼承遺志「你放心喺天堂慢慢休息，我會代你照顧好屋企。」團體呼籲子女們趁父親節，透過不同的渠道關懷自己的父親之餘，將愛分享予社會上的弱勢社群。



父親突腹痛送院 確診晚期癌症剩半年多壽命

現年21歲的宋崢浩（Sugar）稱早年父母經常吵架，雙方關係並不和睦，至高中時父母離異，父親搬出原本的家獨居，其間他一直與父親保持聯絡。直至去年10月，父親在家中休息時，腹部突然間感到劇痛，痛至無法下床，須電召救護車到場由擔架床抬走送院，急症室醫生發現他癌指數偏高，再轉介瑪嘉烈醫院詳細檢查，其後確診癌症已屆晚期，癌細胞擴散至胰臟及大腸等多個器官，無法施手術切除，只能透過化療抑制癌細胞生長。

Sugar形容，從事地盤的父親平日好動，放假愛駕駛電單車，曾載着他出外釣魚遊山玩水，但一場急病將他徹底打敗，為了維持家庭開支，他不得不割愛放售電單車，活動範圍更由四處遊玩變成只能推着輪椅出入於家中對開花園附近。

面對突如其來的巨變，Sugar當下感到不知所措，「癌症聽過好多次，但估唔到身邊最親嘅人患癌，亦估唔到去到呢個狀況，有啲唔知點算。」隨著父親病情越趨嚴重，他自知要珍惜與對方相處的時光，由父親患病至離世的半年多，每當爸爸需要覆診或住院時，他都會親自照料及探望，即使感到疲累，亦堅持盡兒子的責任送遞物資，而他眼中的父親，平時工作受傷亦會不噤一聲，亦不愛麻煩別人，但他親眼目睹對方由健康的體魄變得虛弱及神智不清，今年1月留院期間，他甚至錯誤分不清時間與日子，提早一個月致電慶祝Sugar的生日，擔心自己再無機會陪伴身旁慶祝，令Sugar剎那間成熟蛻變成大人。「佢照顧屋企咁耐，但呢家得返媽媽同妹妹，我要企出嚟堅強，珍惜及保護屋企人。」

父母由離異變體諒和解 臨終前作最後告別

直至父親離世前一天，一直冷處理雙方關係的母親與妹妹，深知父親時日無多，最終達成和解到醫院探望對方，疫情下獲破例讓一家人逗留在病房2小時，向父親作最後告別，父親延至翌日凌晨時分去世，當時他已暗自答允完成父親遺願：「佢辛苦要照顧我哋又要同病魔搏鬥，希望佢放鬆喺天堂慢慢休息，我會代替佢照顧屋企。」如今父親已逝，他反而感恩父親上天堂後不再承受病痛，深明人要向前看，不能永遠停留在過去。昔日多年的父親節，家人都沒有慶祝的習慣，但今年會齊集一起食飯，並在枱上多放一雙筷子及空碗，悼念父親的離逝。

Youtuber「博博爸爸」香家豪與妻子育有一名7歲兒子，由妻子擔當家庭主婦的責任，但去年疫情爆發期間，妻子的內地家人發生意外逼不得已離港一段長時間，照顧兒子的責任落在香家豪的身上，父子關係備受考驗。由於香主力在晚上工作，兒子白天要上網課，他既要照顧兒子起居生活，又要批改功課，影響白天的休息時間。有一次，他正打算與兒子默書，兒子卻表示：「爸爸你今日瞓唔夠，等陣默書又會鬧我，講嘢又大聲，不如今日唔好默書出去踢波，聽日再默過。」兒子的提醒變成當頭棒喝，令他深思自己「係咪躁咗」最終擁抱兒子輕輕親吻一下說：「對不起，爸爸會改過。」經歷過一段媽媽不在身邊的日子，父子關係變得更親密。

Youtuber「博博爸爸」香家豪與妻子育有一名7歲兒子，疫情期間夫妻曾告分隔中港兩地，由香獨自擔起父兼母職的工作。(莫家文攝)

向弱勢社群派發3,000福袋

今次舉辦「頌親恩2022—栽種關懷」慈善活動開展禮的鄰舍輔導會，獲科技公司贊助向基層家庭、長者及殘疾人士派發3,000福袋及千多個關愛盆栽，冀為眾弱勢社群帶來多一點生氣及關愛，在疫情下同渡難關。鄰舍輔導會執行委員會副主席暨籌款委員會主席王英明指疫情令不少家庭未能團聚，亦有不少父母在疫情、甚至在隔離期間日以繼夜、不辭勞苦地照顧家人，他希望透過是次活動答謝一眾勞苦功高的父母，同時呼籲子女們趁父親節，透過不同的渠道關懷自己的父親之餘，將愛分享予社會上的弱勢社群。