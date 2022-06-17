疫下父親節逾七成在職爸爸有壓力　節日加班保住份工難陪伴家人

疫下父親節在職父親難言快樂。有勞工團體近日就基層在職父親疫情期間承受壓力進行調查，發現逾七成受訪者對目前狀況感到壓力，當中壓力來源包括工作、健康及家庭，有六成一受訪者認為需要心理情緒支援，有別過往男性從不輕易向外界透露難處。有從事機場貨運業的爸爸，原本中港兩邊走，因疫情封關而收入大減，更一度與3歲兒子相隔年多沒有見面，錯過兒子最佳成長期，至去年由內地接妻兒來港照顧，又因染疫而令全家中招，父親節期間還要加班工作，對無法陪伴家人感到遺憾。團體促請政府研究加設親子假或家長假，長遠應訂立標準工時。



在職爸爸疫下情緒爆煲：就嚟頂唔順

港九勞工社團聯會今月1日成功訪問456名人士，其中85.1%為雙親家庭，其餘為單親家庭，有88.2%育有一至兩名子女，而育有四名以上子女的受訪者則佔3.1%。即14人。

調查發現，若要為目前壓力評分1至5分，5分為極度受壓，評分3至5分的受訪者超過七成，若要細分壓力來源，有69.3%受訪者在疫情下對健康產生憂慮，43.1%對現職工作前景產生憂慮，37.7%表示疫情下與家人生活節奏出現衝突。

調查又顯示有61.4%受詐者表示需要心理情緒支援，勞聯主任李卓燊分新大約有一成受訪者，即超過50人願意向中心社工求助及透露目前面對的壓力，有別以往在職父親壓抑在心不向外界輕易透露的慣性，反映某程度上在職父親情緒壓力在疫下父親節前已經爆煲，必須找尋渲洩渠道減壓。 勞聯副主席陳萬聯應表示在調查中發現不少受訪者稱壓力很大，自責「搵唔到錢」，甚至因公司縮減人手被迫超時工作直言「好攰呀，就嚟頂唔順！」

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從事機場貨運業員工收入大減 父親節加班維持生計

從事機場貨運業的韋先生，與內地妻子育有一名現年3歲兒子，妻兒原居住內地，他每日上下班後中港兩邊走，直至2020年2月初港府封關，他匆忙在內地執幾件衣服便返回香港，從此與家人過着中港分隔的日子。他稱機場行業疫情前連底薪再加津貼及加班費，最高薪酬可達3至4萬元，惟其後航班班次大減，工作量隨之而大跌，有貨運公司更要求員工每月放10日無薪假，連同8日例假，每月只上班12天，薪金僅得7,000至8,000元，對有家庭的員工而言難以糊口，直至第五波過後航運業才有所復甦，公司亦開始重新聘人。

而他與妻兒分隔一年多後，去年10月放假主動由內地接妻兒回香港居住，惟不幸今年3月染疫致全家受感染，由於工作正逐漸回復正常，以往與家人每逢父親節假期出外短途旅行的情況不再復見，反而會在父親節正日加班工作以賺取收入維持家庭生計，「以前都有計劃去下短途旅行，或者買禮物畀小朋友，呢家疫情都無咩計劃，頂多出街食餐飯，若然返工連飯都食唔到。」他對疫情錯過小朋友的黃金成長期及無法抽時間多陪伴家人感到抱憾。

勞聯建議政府應加強家庭友善政策，例如鼓勵企業推出照顧家庭假期如家長假或親子假，副主席儲漢松解釋尤其是24小時輪班工作的在職父親，可讓他們每季多獲一日例假抽空陪伴家人，增加工作動力；另長遠應訂立標準工時，協助僱員平衡工作與家庭，保障健康避免過勞。