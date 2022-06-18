林鄭籲父親節減聚會　食肆兩周前預約已滿　黃傑龍︰唔好行回頭路

【父親節】本港疫情有反彈跡象，明日（18日）為父親節，特首林鄭月娥昨呼籲市民減少跨家庭聚會。餐飲業界代表透露，有個別食肆周日繁忙時間的訂枱，早於兩周前已訂滿，並指社會正走向復常，推測林鄭的意思為呼籲市民遵守防疫措施，「唔係呼籲大家減少出街食飯。」

另有業界代表指，政府呼籲市民減少聚會，確實令部份市民的戒心增加，但暫未察覺有市民取消父親節訂座。有酒樓負責人亦透露，父親節訂座不及端午節，根據以往經驗認為不尋常，估計與學校陸續有小型爆發相關，家長減少外出聚會，包括慶祝父親節。



▼5月8日母親節 酒樓座無虛席▼



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有食肆兩周前預約已訂滿

父親節將至，稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，根據過往經驗，父親節的市道不及母親節，但他仍對明日的生意感樂觀，估計與去年父親節相若。他透露，訂枱情況視乎店舖位置及品牌的受歡迎程度，旗下不少食肆早於兩周前，父親節繁忙時段已被顧客訂滿。

黃指出，自4月21日恢復晚市堂食後，隨著卡啦OK及酒吧等行業重開，業界恢復進度良好，能以「暢旺」形容5月份的生意。惟目前本港缺少外地旅客，全靠市民外出消費，僅「塘水滾塘魚」。他慶幸消費券刺激市道，否則食肆經營難再有上升的空間。

▼6月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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黃傑龍籲政府以通關為目標︰最緊要方向啱，唔好再行回頭路

特首林鄭月娥昨日於記者會上，呼籲市民減少跨家庭聚會。黃分析指，政府已預料在復常的路上，將面對確診數目回升，但衡量疫情的指標，已改為重症及死亡率，因此只要醫療系統運作如常，政府亦不願以法律手段限制市民活動，否則商界及勞工市場將再面臨崩潰，「我理解唔係呼籲大家減少出街食飯，意思係叫大家唔好偷雞喇。」

黃亦強調，由於疫苗通行證成熟及接種率提升，不希望政府再採用先前應對第五波疫情的嚴厲防疫手段，認為未來應視乎社會共識，目標放在恢復通關，「唔會期望政府用限制營業方法去防疫，咁先叫復常。最緊要方向啱，唔好再行回頭路。」

酒樓父親節訂座不及端午節 負責人︰已心滿意足

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則透露，端午節當日晚市有約80枱入座，明日訂枱數僅得約40多枱，相信無法坐滿，估計只達疫情前父親節的五成生意額。若以本周晚市與端午節同期相比，生意額僅達當時七成，惟以往父親節的生意可高於端午節，故認為情況或與疫情相關。他坦言，過往每逢節日酒樓晚市有過百枱入座，現時有數十枱訂枱「都算係心滿意足喇。」

料學生感染數目升影響家長外出聚會

蘇又認為，父親節的生意減少，或與過百間學校有學生染疫有關。他解釋，以往學生於六月已準備放暑假，今年卻因提早放暑假，加上每日須接受快測，估計部份家庭索性減少外出聚會。「其實特首唔使叫啲市民減少聚會，佢哋已經謹慎咗。」他又建議，以學生感染的數目作參考，當學生確診數目減少至約20人，可考慮再放寬食肆的防疫措施限制。

▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



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黃家和︰未察覺有訂座取消情況

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年父親節市道明顯不及去年，尤其過去兩周晚市生意較差。他估計，由於過往兩個月本港經濟疲弱，市民消費券陸續花光，加上並非所有市民已接種3劑疫苗，相信有關因素都對餐飲及零售業帶來影響。他又指，去年同期由於疫情受控，政府放寬防疫措施限制，父親節一度迎來「報復式消費」。

黃透露，今年父親節業界訂座率僅六至七成，期望明日有即場入座客補救。他認為，近日確診數字過千宗，加上昨日政府呼籲市民減少跨家庭聚會，確實令部份市民戒心增加，改留家慶祝父親節，但他暫未察覺有訂座取消的情況。