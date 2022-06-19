李家超班子｜張國鈞任律政司副司長　辭民建聯副主席不退黨

國務院任命李家超班子成員，4名立法會議員轉跑道加入政府，其中民建聯張國鈞出任律政司副司長。民建聯主席李慧琼表示，昨日（18）已收到張國鈞通知，辭任黨副主席一職，並已經接納，祝願他在新崗位上一切順利，尤其在對外解說律政司工作方面，因為的確不少人都認為政府在宣傳上可以做得更好。



民建聯主席李慧琼。（資料圖片）

湯家驊：律政司有政黨聯繫或影響公眾觀感

張國鈞於修例風波後言論變得進取，不時公開在社交網向不同政見人士開火，被問到繼續保留黨籍是否影響日後律政司工作的公正性，李慧琼表示不掌握有關背景，但原則上而言，相信官員會以實際的工作成績回應市民期望。

行政會議成員、資深大律師湯家驊指，是否退出政黨或黨內重要職務由當事人決定，但個人認為如果要負責「大外宣」宣傳香港法治，沒有政黨背景的話外界會較易接受。他指：「香港現時面對的政治困難，很多時都是觀感問題，正如法官需要避嫌、不應該與政黨有聯繫，雖然律政司不是法官，但問題性質是相近的。雖然實務操作上未必有影響，但觀感問題要小心處理。」

他又提醒，目前《國安法》檢控工作需要律政司書面批准，實際操作上不肯定副司長有沒有機會被授權作檢控決定，或是就檢控決定提供意見，但如果律政司高級官員有政黨背景，亦有可能引起一些不必要的猜測。