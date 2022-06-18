「四點鐘謝sir」將加入特首辦 助李家超打公關輿論戰
撰文：文維廣
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李家超成為回歸後首位紀律部隊出身的特首，盛傳「第二把手」也會由紀律部隊出身的現任特首辦主任陳國基出任。據了解，除問責團隊，李家超近身幕僚開始就位，反修例運動期間，以警隊公共關係科總警司身份、主持每日例行記者會的謝振中亦將加入特首辦，協助處理公關工作。
被稱為「四點鐘謝sir」的謝振中，近日已經加入李家超候任辦，提早過渡，同時著手羅致有關方面的人才，務求「七一」就位便可以觀察輿情收風、打公關輿論戰。
現時47歲的謝振中，今年2月因抗疫需要由警隊調任保安局首席助理秘書長，主要應對傳媒就抗疫的查詢、以至製作資訊包給隔離人士。他1999年加入警隊，先後任職投訴警察課、及公共關係科等，反修例期間代表警隊發言，在爭議事件中為警隊護航，2020年調任葵青區指揮官。
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