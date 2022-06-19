李家超班子｜劉兆佳：無足夠人才取代AO　蔡子強：林鄭愛將被清零

中央今日（19日）任命李家超班子，「六司十五局」中，有6人是現任或已退休的政務官，但屬林鄭月娥「愛將」的公務員事務局長聶德權、商務及經濟發展局長邱騰華無留任。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林鄭月娥「愛將」被清零，反映中央和候任特首李家超對林鄭管治的看法。



劉兆佳：新班子屬實幹型

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受電台訪問時表示，新班子屬實幹型，由有從政經驗、參與政府工作、公共事務經驗的人組成，有利執行政策，盡快取得成績，增強各界對政府施政的信心，樹立威望。

對於新班子有多名政務官，劉兆佳認為，雖然建制派過去批評政務官的表現，政務官有較多機會出任要職的時代可能已經過去，但不應預期政務官在特區管治的角色會大幅下降，又指香港並無足夠人才能夠取代政務官，政府無可能不倚重政務官，作為特區管治的支柱。

他又指，毋須將「文官」和「武官」的分野看得太重，指處理香港社會、經濟和民生問題至為重要，但國家安全和社會穩定問題也同樣重要，甚至隨著美西方遏制中國和香港的力度不斷增加，香港日後可能會面對各項危機，維護國安工作就絕不會鬆懈。

特首林鄭月娥及候任特首李家超出席「一國兩制」論壇。（羅君豪攝）

蔡子強：仍以AO為主體 顯示政治人才不足

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，被指是特首林鄭月娥的「愛將」，例如商務及經濟發展局長邱騰華和公務員事務局長聶德權等，都未有過渡到新一屆政府，他認為亦反映中央和候任特首李家超對林鄭月娥管治的看法。

蔡子強指，政務官過去被建制派嚴厲批評，但結果顯示問責班子仍以政務官為主體，反映本港政治人才不足。