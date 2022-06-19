李家超班子｜港澳辦：新團隊五光十色　冀以更大魄力解決劏房問題

國務院今日（19日）任命新六屆政府主要官員，國務院港澳辦表示，新管治團隊符合中央對特區政府主要官員的政治要求，充分展現出「愛國者治港」新氣象，具有堅定的愛國愛港政治立場、具有「五湖四海」的聚合性等五大特點。



讚新班子多元 有政團代表、新港人

港澳辦表示，第六屆特區政府管治團隊由堅定的愛國者組成，堅定不移擁護「一國兩制」方針，真心維護國家主權、安全、發展利益，尊重和維護國家的根本政治制度，堅決維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，「他們在不同崗位上履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定作出了積極貢獻。特別是在應對處置『修例風波』、制定實施香港國安法、完善香港選舉制度、推動重點領域撥亂反正等重大政治鬥爭中，他們旗幟鮮明、立場堅定，敢於發聲、敢於鬥爭，經受住了考驗。」

第二個特點是具有「五湖四海」的聚合性。港澳辦指，新管治團隊組成多元，既有留任官員，也有新加入的政團社團代表性人物；既有從基層打拼上來的人士，也有社會各界專業人士；既有來自政務職係的公務員，也有來自專業職係的公務員；既有土生土長的「老港人」，也有來香港追夢、紮根香港、以香港為家的「新港人」，「新的管治團隊代表了香港社會方方面面的整體利益。這充分表明『愛國者治港』是搞『五光十色』而不是『清一色』，體現了香港社會各界的大團結大聯合。」

「政治環境變好 賢能之士願出來服務」

第三是具有高素質、專業化的鮮明特徵。港澳辦指，新管治團隊很多人從政經驗豐富、政治素質高、統籌協調能力突出，還有一大批在相關領域具有豐富專業知識、經驗及認受性的專業人士，反映出新政府組班不拘一格、唯才是舉。

第四是具有強烈的擔當意識和責任心。港澳辦表示，現在香港社會政治環境變好了，賢能之士願意出來服務香港、奉獻國家，有的在以往工作崗位務實肯幹，取得突出業績，展現出強有力的執行力，是實幹型人才；有的放棄優渥的工作待遇加入政府，推動香港發展。

第五是具有寬廣的國際視野。新管治團隊兼具國際視野與家國情懷，有利於政府從國際視角來定位、謀劃香港發展，有利於香港更好地融入國家發展大局，有利於鞏固提升香港的國際地位。

李家超。（資料圖片）

提五點期待 更好地維護國安

港澳辦指，第六屆政府必須善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和困難、善於為民眾辦實事、善於團結方方面面的力量、善於履職盡責，勇挑重擔、積極作為，奮力譜寫香港發展新篇章。

港澳辦期待新政府在五方面有更大作為，一是期待在全面準確貫徹「一國兩制」方針上有更大作為，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，是第六屆政府義不容辭的使命。希望新政府全面準確貫徹「一國兩制」方針，弘揚以「愛國愛港」為核心的主流價值觀，落實「愛國者治港」原則，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實中央全面管治權，更好地維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

二是期待在務實破解香港市民最關心最直接最現實的問題上有更大作為。港澳辦指，近幾年來，香港長期積累的深層次矛盾和問題充分暴露，廣大市民強烈期盼新政府帶領香港走出「泛政治化」泥沼，集中精力解決經濟民生難題。希望政府把準香港社會脈搏，抓住住房、通關、貧富懸殊、青年發展等突出問題，攻堅克難，一步一個腳印地加以推進解決，以施政的實際成效積極回應市民的關切，「特別是針對住房問題，拿出更清晰的目標、更大的魄力、更有力的舉措，切實解決劏房、『籠屋』等問題，讓廣大市民有實實在在的獲得感。」

盼促進香港社會事業有更大作為

第三是期待在全面促進香港社會事業發展上有更大作為，大力推動教育、科技、文化、衛生等各項社會事業發展，充分保障市民依法享有的權利和自由，使市民享有更好的教育、更廣闊的就業創業舞台、更滿意的收入、更可靠的社會保障等。

第四是期待在積極推動香港融入國家發展大局上有更大作為，更加積極主動助力國家高水平對外開放和構建新發展格局，更加積極主動對接國家『十四五』規劃，更加積極主動參與高質量建設『一帶一路』和粵港澳大灣區建設，發揮香港所長、貢獻國家所需。

第五是期待在不斷鞏固提升香港國際競爭優勢上有更大作為，希望政府不斷拓展參與國際交流合作的廣度和深度，優化營商環境，鞏固提升國際金融、航運、貿易等中心地位，加快打造國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心，全面提升香港的核心競爭力。