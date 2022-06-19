聶德權無加入李班子　林鄭點名讚能幹：祝願離任官員有更精彩人生

李家超班子正式出爐，多名現任司局長未有過渡，包括律政司長鄭若驊、被視為特首林鄭月娥「愛將」的公務員事務局長聶德權。林鄭月娥在電視台訪問表示，感激她整個團隊的司局長，尤其不再留任的官員，祝願離任官員將有更精彩人生。



讚鄭若驊貢獻巨大

林鄭月娥表示，鄭若驊作為律政司長，這幾年作出巨大貢獻，「因為特別多法律問題，國安法、選舉法全部都是法律問題。」她又讚糞聶德權能幹，「任何人都知道」，亦是有團隊精神的人，「希望社會認同聶德權在本屆先後擔任兩個局長（聶曾任政制局長）位置及對今次抗疫，他真的是重要一員。」

對於李家超班子有多名政務官，林鄭月娥稱不評論，但認為然目前「熱廚房」不是太熱，更多人願意投身管治，「毫不諱言，五年前我組班十分困難，若大家回帶到2017年初是一個非常政治化的環境，所以我樂見儘管改組後增加政治官員人數，但候任行政長官組班相對順利。」

2022年6月19日，李家超帶領一眾候任主要官員見記者。（張浩維攝）

退任後「做回普通人」 冀市民記得她長期服務社會

至於卸任後去向，林鄭月娥稱「做回普通人」，以往擔任政務司司長期間，都是自己去街市買東西、去麥當勞買套餐，但退任後即使去街市買菜，亦會有警察同事陪伴。即將結束42年公務生涯，林鄭月娥說，希望市民記得她是一個長期服務香港社會的官員。