林鄭月娥：最仰慕兩名兒子　卸任後與丈夫可「各自精彩」

特首林鄭月娥今日（20日）早上接受新城電台節目訪問期間，形容最仰慕的人是兩名兒子，因為兩人都很有主見，作為母親應該全力支持。她又透露卸任後當然有更多時間陪伴丈夫，但笑言大家也可「各自精彩」。



寄語職場女性： 最重要紀律

當時主持人問到林鄭最仰慕的人是誰，笑指「唔准話係林生（丈夫林兆波）」，林鄭就指：「咁我話係我兩個仔！」她大讚兩名兒子有主見、相當獨立，在學術方面有各自的追求，「以今日嘅環境，作為母親我一定係全力支持佢哋」。被問到離任後會否多陪兩人，林鄭笑指前提是兩名兒子願意，因為他們都較獨立。

作為香港首位女特首，林鄭被問到有什麼可寄語職場女性，如何平衡工作與家庭。她指最重要的是紀律，尤其在子女年紀尚小時：「你要咩時間返屋企就咩時間返屋企，要分清楚，乜嘢時候你係要以小朋友為先，唔係話得閒先幫你做。時間係迫出嚟，要睇你優先次序點樣擺。」

林鄭又透露，當特首早期也有和丈夫看過戲，「通常係10點幾，最早嗰啲場」，但之後沒有。被問到離任後會否多和林兆波約會，林鄭笑指：「𠵱家佢都擔心我日日煩住佢」，形容彼此除家庭外，也有各自社交生活，「都打算各自精彩」。