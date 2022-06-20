李家超班子︱譚耀宗：須有團隊精神　不能「得個噏字」否則惹人厭

候任特首李家超昨日（20日）帶領新一屆政府司局長亮相。全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗今早於港台節目上表示，過往政府部門有一些跨部門之間「事不關己，己不勞心」的陋習，未來需要摒棄，而施政也不能「得個噏字」，否則會令大家討厭。



▼6月19日 李家超率領新班子見記者▼



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指政務官也有好人才 組成不拘一格

譚耀宗指出，不同意新班子的組成「武官得勢、文官不被重視」，最重要是問責團隊是否有擔當及能力，而政務官是很好的行政管理人才，中央也對他們有信心，尋找人才應該不拘一格，所以新班子有不少人是政務官出身，相信可釋除外界一些疑慮。對於部份現屆官員未能過渡至新政府，譚耀宗認為不是每屆新政府都「原班人馬」，正如李家超在特首之位而言亦是「新人」。

譚耀宗提到日後管治新風格，希望政府摒棄過往「自己管自己」，從不過問其他部門的情況，因為有很多工作不是單純一個部門的事，高層一有決策，所有司局長也要承擔責任，這才是團隊精神：「而最後大家就要以結果為目標，要解決問題嘅，唔係淨係得個噏字，噏得多大家都厭啦，講真，個個都識噏啦，點解決先？千祈唔好好似我聽講，過往有啲局就『事不關己，己不勞心，不如返屋企睇電視』，咁我就覺得唔得。」不過譚耀宗拒絕透露是指哪個局，只是指過往有人批評個別政策局，覺得社會發生的事件與己無關就不理會，這種想法在未來是不行的。

新一屆政府班子中，3人有政黨背景，分別來自民建聯及工聯會。譚耀宗認為政黨出身的人經歷過選舉，為人會較「貼地」，在聆聽民意及溝通上沒有問題，也可令問責團隊組合多元化。不過他坦言，民建聯成員加入政府後只是保留會員身份，並不是代表民建聯去實踐政治理念。

黃國：麥美娟熟悉地區工作

工聯會理事長黃國則指，即將出任民政及青年事務局局長的黨友麥美娟熟悉地區工作，接觸面很廣，適合出任民政及青年事務局局長，期望新政府可為青年創造更多就業機會，促進向上流動，如透過推動創科發展提供優質就業機會。他又認為，政黨出身人士較了解社情民意，公務員執行管理能力強，相信會有好的化學作用，令施政多元化。

黃國又指，勞工處處長孫玉菡很適合出任勞工及福利局局長，形容他注重與持分者溝通，願意解決問題，期望他多與各界溝通凝聚共識。

狄志遠：新班子人選較預期好 組合可以期待

新思維主席、立法會社福界議員狄志遠則認為，新一屆政府問責團隊名單，已較他預期好，又形容將由政策局常任秘書長升任局長的官員，在立法會表現不錯，加上新班子加入專業人士，包括港大深圳醫院院長盧寵茂等，是可以期待的組合。不過他亦認為，李家超上任前要向公眾具體說明，增設的3名副司長如何加強部門協調。

狄志遠又提到，民政及青年事務局如何推動與青年復和值得關注，尤其以現時社會氣氛，相信工作會有很大挑戰。此外，他認為問責團隊需要有民主派背景的成員，如這些人士可協助政府施政對管治絕對有好處，因為政治光譜窄，代表市民的聲音不夠闊。