李家超班子｜建制讚新班子人才優秀　冀切實解決社會深層次矛盾

中央任命第六屆政府主要官員，多個建制派政黨發聲明祝賀。有兩名黨員入閣的民建聯表示，新班子主要官員來自不同界別，都是愛國愛港、立場堅定、有管治能力、與候任行政長官李家超理念一致，完全符合「愛國者」標準，國務院的任命充分體現了「愛國者治港」原則進一步落實。

民建聯希望，新一屆政府開創良政善治新局面，該黨全力支持特區政府依法施政和加強與特區政府溝通合作，亦期望特區政府會更重視與立法會議員的聯繫溝通，建構新型行政立法關係。



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經民聯期望新班子全力發展經濟，改善民生，切實解決社會深層次矛盾，推動香港實現良政善治，開啟長治久安新篇章。經民聯立法會議員林健鋒表示歡迎及支持新班子，認為新班子人選「有新有舊」，反映具備執行能力及政治手腕。他期望新班子在李家超帶領下，能夠同心協力，破解香港各項深層次矛盾問題。

新民黨表示，新班子人選廣納了社會優秀人才，形容是優秀、務實、有擔當，具備經驗及多元優勢，相信在李家超帶領下，新一屆特區政府將能破解香港社會的深層次矛盾，為廣大香港市民謀福祉。新民黨將全力支持新一屆政府提升管治效能，推動各項惠港惠民政策。

全國青聯副主席梁宏正表示，新政府班子集合智慧、經驗，有信心他們能帶領香港開新篇。他說，一眾全國青聯成員支持麥美娟出掌民政及青年事務局局，希望她上任後盡快提出青年政策及藍圖，為青年人提供多元發展機會，更了解國家發展需要，又指麥美娟擔任議員多年，有地區工作經驗，勝任局長一職。