林鄭親搭天星小輪　齊畀「心心」手勢：深信市民支持保留集體回憶

卸任在即的特首林鄭月娥今日（20日）與運輸及房屋局局長陳帆、立法會航運交通界議員易志明、天星小輪公司管理層等，一同乘搭小輪由中環往尖沙咀，了解這項在港具有逾百年歷史的公共交通工具的最新發展，並表示相信市民都支持保留這項集體回憶。



林鄭月娥指，小輪公司特意向他們介紹在政府環境保護署綠色運輸試驗基金資助下，把小輪改裝為由柴油發電及電能推動的低排放環保渡輪，助力政府的綠色城市和減碳的目標。對於天星小輪多年來堅持提供票價相宜、往來維港兩岸的渡輪服務，同時敢於在營運方面應用綠色創新運輸技術、推動本港集體運輸系統可持續發展，感到十分鼓舞。

林鄭月娥指，天星小輪盛載着社會大眾的生活印記，小輪跨越維港、接載市民和遊客往返港島與九龍已有超過一個世紀，見證維港兩岸的城市面貌變遷，「和電車一樣，需要我們共同保護，承傳香港的文化和歷史。相對來說，我認為天星小輪更有優勢，因為它穿梭於維港兩岸，而近年建設的西九文化區和海濱長廊，都可以為小輪增加客源。」

新冠疫情下，天星小輪業務亦受打擊，林鄭月娥指，政府過去已先後通過多輪「防疫抗疫基金」推出補貼措施加以協助，同時正與公司積極商議調整票價和增加非票務收入等，務求維持天星小輪的財政可持續性，深信廣大市民會繼續支持天星小輪，保留香港幾代人的集體回憶。