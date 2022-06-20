小學校長加薪　朱國強郭玲麗舉手支持　葉劉質疑涉金錢利益衝突

立法會人事編制小組委員會今日（20日）以不記名方式，舉手通過改善公營小學中層管理人手，以及公營小學校長加薪的議案。身兼資助小學校長的教育界議員朱國強，以及本身是註冊小學老師的民建聯郭玲麗，均舉手支持議案。



郭玲麗否認有直接利益衝突

朱國強上月在立法會教育事務委員會，就有關公營小學校長加薪項目投下贊成票，被質疑涉及利益衝突。在上周的人事編制小組委員會上，委員會主席葉劉淑儀提醒朱國強和郭玲麗為避嫌不要投票，但朱國強反駁指，他已徵詢立法會主席及法律意見，由於議案由政府提出，並且涉及全港性政策，因此他有權投票。最終朱國強和郭玲麗均在今日的會議上舉手支持議案。

郭玲麗會後表示，相信葉劉淑儀是擔心觀感問題，但她認為這是公共利益的問題，加上她目前全職擔任立法會議員，即使她獲邀請回校代課，也只是收取最基本的代課金，與議案沒有直接利益衝突。

葉劉：資深議員會避嫌

葉劉淑儀指，朱國強和郭玲麗與議案絕對有直接金錢利益衝突，而他們的理據是不止他們能加薪，其他校長也有，她尊重他們的決定。但她提到過往很多資深議員也會避嫌，如上周討論政府架構重組，數名擬出任局長的議員也不投票，「規則點解釋係一個問題，觀念又係另一個問題，其實夠晒票㗎，無人反對㗎，即係佢哋唔投都通過到，不過我尊重佢哋決定。」