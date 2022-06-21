陳方安生罕有露面　前年引退　外交部去年點名批評｜政壇諸事町

前政務司司長陳方安生前年6月宣布，因女兒離世造成沉重打擊，而從公民及政治工作引退。她近日罕有亮相公開場合，出席香港外國記者會舉行的意大利美食晚宴聚餐，與意大利駐港總領事孔德樂（Clemente Contestabile）、以及香港外國記者會主席瑞凱德同枱合影。

陳方安生坐在瑞凱德旁邊，披着彩色披肩，舉起香檳杯，咧嘴而笑，展示招牌笑容，看起來精神飽滿。



陳方安生前年引退 遭京列反中亂港頭目

相片所見，陳方安生等七人同枱，在席的還有意大利商務專員公署商務專員 Gioia Morena Gatti。陳方安生為官時作風硬朗果斷，有「香港鐵娘子」稱號，是港英年代的首位華人布政司，回歸後成為首屆特區政府的政務司司長，一直有傳她與時任特首董建華不和，2001年她以私人理由提早退休，後來她也承認，引退是不滿董建華急於推行高官問責制。

2006年陳方安生參與七一遊行，並活躍於政壇，在民主派中有很高名望，翌年出選立法會港島區補選並勝出，撃敗對手葉劉淑儀。一年後她卸任，不再競逐連任，並表明未來不會出選特首。2013年，陳方安生與自由黨元老李鵬飛、港大法律學者陳文敏等成立「香港2020」，爭取落實全面普選。此後，陳方安生曾多次外訪向外國解釋香港的情況，反修例期間曾聯同數十名前高官及議員聯署，要求政府回應市民訴求。

去年外交部發布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，將陳方安生等人稱為「反中亂港頭目」。