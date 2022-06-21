1萬失業金︱1.7萬宗覆核　鄧家彪：逾半求助得直　籲市民月内交表

第五波疫情對各行各業打擊沉重，政府推出「臨時失業支援」計劃，向合資格失業人士派發一萬元。47萬份申請中共13萬宗不獲批，工聯會議員鄧家彪引述政策創新與統籌辦事處最新數字，共有17,000宗申請被拒並要求覆檢。他呼籲，仍想覆檢的市民應儘快在6月内提出正式申請，又指工聯會協助了2,200宗個案，估計超過一半上訴得直，建議當局借今次經驗建立恆常失業援助計劃。



倡計劃恆常化 須準備再爆疫即時施援

鄧家彪說，當局可能想於6月内完成整個「臨時失業支援」計劃，包括處理上訴及覆核個案，因此呼籲所有準備或希望上訴覆檢的市民，儘快向政府部門提出正式申請。他說計劃總有結束的一天，擔心6月後要處理會有困難，又提醒已遞交申請的市民留意來歷不明的電話有機會是政府來電。鄧家彪表示，工聯會處理了2,200多宗求助個案，協助申請人補交資料及了解實際情況，估計超過一半個案已上訴得直。

他認為失業援助計劃應恆常化，指不少失業人士在疫情及經濟因素下，未必會申請綜援，建議當局借今次經驗建立一個恆常、正式的失業援助計劃，結合就業配對、再培訓及基本津貼。他又指，疫情可能隨時惡化，促請政府建立逆周期臨時失業援助計劃，當疫情不幸再出現爆發，須收緊防疫規定時便可馬上啟動，協助有需要的市民。