$1萬失業金｜27%申請遭拒　可上訴無限期　鄧家彪斥審批嚴籲從寬

第五波疫情年初來勢洶洶，政府推出「臨時失業支援」計劃，向合資格失業人士派發一萬元。工聯會立法會議員鄧家彪，引述政策創新與統籌辦事處最新資料，表示當局已完成全數47萬份申請審批，共13萬宗申請不獲批准，佔申請總數27%；不獲批的有約一成申請人要求覆檢。

鄧家彪表示，計劃的覆檢熱線暫不設限期，但呼籲當事人盡早提出覆檢及補交資料。他透露，自己截至昨天收到1,197名申請人求助希望上訴，當中逾8成人不同意拒批理據，逾9成人願意聲明申請時已失業或停工超過30天。他又批評當局審核申請的標準較社會預期嚴格，準則飄忽，要求酌情從寬處理。



六成人同事有、自己冇 鄧批審批準則飄忽

鄧家彪引述當局資料指，目前正有2萬份申請正等候補交資料，未有最終批核結果；另約13萬份申請不獲批准，約一成申請人要求覆檢。鄧家彪指，自己收到的求助只有4.4%人明言自知未必符合資格，但希望求情；81%求助人表示不同意被當局拒批的原因，認為完全不符合實情，或無機會補交資料或解釋；亦有一成人不清楚被拒原因。

鄧家彪指，逾六成求助人「同事獲批，自己無份」，只有3%所有同事皆被拒，他批評結果反映審批上標準飄忽，呼籲處方「快批從寬」，建議符合某些標準的申請人都劃一批准，例如為同一僱主工作、屬於表列處所行業、略微超出規定、以及被迫辭職或放無薪假人士。

鄧家彪認為，不成功率逾四分之一，是因為審批標準較社會預期嚴格，也經常出現有求助人苦等電話回覆，以及只能透過電郵提交資料等困難，希望政府使用更普及的方式供申請人上訴，例如WHATSAPP等，令補交資料更加容易。