失業率5.1%跌0.3個百分點 連升3個月後首呈跌勢 19.1萬人無工開
撰文：江麗盈
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【$1萬臨時失業支援/失業救濟金/失業救濟金結果/搵工/保就業2022/申請資格】政府統計處今日（17日）發表最新就業數據顯示，經季節性調整，今年3月至5月失業率為5.1%，在連續三個月上升後終下跌，較2月至4月的失業下跌0.3個百分點，最新約有19.1萬人失業。
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羅致光：若本地疫情受控 勞工市場未來數月應會繼續改善
勞工及福利局局長羅致光稱，隨著本地疫情緩和及社交距離措施逐步放寬，今年3月至5月的失業和就業不足情況有改善，預期新一輪消費券計劃和「2022保就業」計劃亦會對就業市場有幫助。
展望未來，他認為只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在未來數月應會繼續改善，因此，他指社會各界必須與政府齊心合力控制疫情，而政府會繼續密切留意相關情況。
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