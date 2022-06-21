七一｜田北辰料「領導中的領導」來港　期待習親臨宣布有限通關

回歸25周年在即，有政界人士收到政府邀請，出席7月1日慶祝特區成立25周年活動。獲邀出席的港區人大代表、實政圓桌議員田北辰今日(21日)表示，當局的防疫要求寬鬆，合乎、甚至超出港人期望，讚揚特首林鄭月娥為安排出了不少力。

雖然港府一直未有為國家領導人會否來港透露風聲，但由於要斷絕社交活動7日，田北辰預料將有「領導中的領導」訪港，期望是國家主席習近平。



田北辰。（資料圖片）

若習親臨講話 可助港獲國家地方支持

獲邀出席的人士須於後日（23日）起，在住所和辦公場所作「點對點」閉環管理；不可以乘搭公共交通工具；並須每日到政府指定檢測中心接受核酸檢測；及在出席活動前一天，入住政府安排的隔離酒店等。立法會秘書處也宣布，為排除議員「七一」前受感染，將取消下周三（29日）大會，並順延至7月6日處理。

田北辰預期，領導人逗留香港的時間不長，可能在7月1日下午或傍晚離開，在港期間有機會參觀機場三跑、香港故宮文化博物館。對於曾有行政長官和主要官員由時任總理監誓，被問到若由習近平以外的其他國家領導人來港，是否並不意外。田北辰認為「很難講」，因為每個人對疫情看法不同，但哪位領導人來港都是好事，個人最希望見到習近平，並期望他能為本港未來發展打下強心針。

田北辰表示，如果習近平講話談及治港大方向，相信周邊省市和國家部委會鼎力支持，事倍功半，期望他提出支援本港的經濟復蘇措施，以及宣布恢復兩地的「點對點」有限度免檢疫通關。