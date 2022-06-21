人大政協及全國團體代表與鄧炳強網上開會　討論維護國家安全

人大政協及全國團體代表界別領袖，今日（21日）與保安局局長鄧炳強舉行網絡會議，就維護國家安全、打擊本港社區及網上罪行、提升警隊形象和宣傳工作等議題交流意見。



稱鄧燈強連任是港人之福

是次會議由全國人大代表、立法會議員、民建聯副主席兼新社聯理事長陳勇統籌，逾40位人大政協及全國團體代表界別成員參與。與會者讚揚鄧炳強局長一直致力守護香港，深信他成功連任是港人之福。鄧局長與界別代表坦誠交流，總結了局方工作重點，又認真聽取並回答了大家的意見。

與會者關注青年課金

有與會者關注本港治安轉好，惟網上及跨境騙案增加，促請保安局加強關注金融貨幣安全、青年「課金」、假新聞等問題；同時應深化與內地情報機關的合作，嚴防外國勢力利用香港滲透內地進行違法活動。隨着美加、泰國等地把大麻合法化，有領袖亦促請當局堅守「零容忍」立場，絕不能讓年青人與毒品共存。

會上多人支持局方持續強化警員培訓工作，提升專業服務，同時應採取更「貼地」宣傳策略，透過宣傳片、網上論壇、工作坊，以及招募優秀退休警員推行「一校一警官」計劃、塑造愛國愛港的青年偶像等，培養青年人的使命感和正向思維，拉近新一代與警隊的關係。

與會者促請特區政府盡快履行憲制責任，推進《基本法》23條立法工作，包括做好民意諮詢和宣傳，防止外媒伺機造謠扭曲。