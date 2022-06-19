回歸25周年｜鄧炳強探訪屯門長者和基層家庭：多了解市民日常生活

在下屆政府續任保安局局長的鄧炳強，今早（19日）到屯門區探訪區內基層家庭，向他們送上香港特別行政區成立25周年慶祝活動禮物包，他希望透過探訪地區長者和有需要的基層家庭，多了解市民的日常生活。



保安局表示，鄧炳強首先在保良局莊啟程第二小學出席「共慶回歸顯關懷」屯門區家訪活動啓動儀式，他在致辭時感謝區內多間非政府機構及地區團體支持是次家訪活動，組織義工隊伍探訪區內獨居長者、雙老及有特別需要的家庭，展示社會團結、關愛的精神。

鄧隨後在屯門民政事務專員馮雅慧陪同下，聯同屯門區議會主席陳有海和其他地區人士，探訪大興邨的基層家庭，向他們送上禮物包，表達特區政府的心意。

保安局引述鄧炳強說，今年是香港回歸祖國25周年的重大日子，特區政府在全港十八區推行「共慶回歸顯關懷」計劃，探訪地區長者和有需要的基層家庭，他希望透過探訪活動，多了解市民的日常生活，並向他們送上禮物包，共享慶回歸的喜悅。

「共慶回歸顯關懷」計劃是香港特區成立25周年的主要慶祝活動之一，由香港賽馬會慈善信託基金撥款，以及十八區的民政事務處聯同區內非政府機構及地區團體推行。