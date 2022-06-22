議員倡強制舉報虐老　羅致光稱優先針對虐兒：擴大範圍日後探討

勞工及福利局局長羅致光今日（22日）出席政府換屆前最後一次立法會大會。期間有議員問到政府正設立機制強制舉報虐兒案件，有否考慮將之擴展到虐老事件。羅致光回應指屬優次問題，由於擴展範圍影響可能很大，相信未來政府會繼續探討。



勞工及福利局長羅致光。（資料圖片）

選委界議員江玉歡提出口頭質詢，問到安老院舍的服務質素問題，包括安老院舍巡查情況、環境改善狀況、護理員工作守則等。羅致光強調，政府十分重視院舍服務水平，社會福利署牌照及規管科內的安老院舍牌照事務處，會仔細檢視院舍的表現。

民建聯陳勇發言時，先感謝羅致光過去幾年的工作，並提醒局方在第5波疫情中，長者安老院舍是重災區，必須提升院舍服務質素。羅致光指，政府較早前提出修改法例，劃定私營院舍的面積，希望屆時議員多給予意見。

實政圓桌田北俊問到，政府會否研究強制舉報虐老，質疑即使有巡查院舍，最終都無人受罰。羅致光表示，是一個「優次時間表」問題，的確除兒童外，有一些弱勢人士如殘障者及體弱長者等都需要照顧，不過如果再將條例範圍擴闊，影響會較大，所以政府的優先次序是先做兒童，有關擴展問題，相信日後政府會繼續探討。