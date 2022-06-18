羅致光料月底有93％院友已打第一針　院舍人手挑戰較第五波減

本港新冠肺炎疫情反覆，近日確診個案破1,000宗。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）表示，現時90%院舍院友已接種一劑新冠疫苗，相信月底可接近93%。他相信政府已從第五波疫情中學習，又料確診個案會在1,000至2,000宗徘徊一段時間，急升的機會不大，因此院舍人手挑戰不會如第五波疫情般大。

日前立法會通過規定僱員如因成為新冠病毒緊密接觸者，檢疫缺勤可被視為合法病假，但不設追溯期。羅致光解釋是由於當中有不少爭拗，如忽然設立追溯期，「勞資雙方大家拗完，處理方案可能係互諒互讓，但到今日係咪變成不合法協議？咁就好不合理」。



羅致光今日在港台節目《星期六問責》中被問到會否要求院舍院友接種第三針疫苗？他指會跟從專家意見，並解釋現時院友「第一針都打咗無耐」，而接種第二針後相信亦不介意打第三針，故院友接種第三針只是時間問題。

第五波疫情中接近有60%院友受感染，他稱，某程度上有屏障，而目前有90%院友已接種第一針，相信月底可接近93%，剩下的為醫生認為不適宜接種，或家人、個人決定不接種。他又憶述第五波疫情中難處為打針情況，指年初四時只得22%院友打第一針。

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羅致光又指，當時重症比例、求診安排亦與現時不同，「當時感染衝去急症室，變化亦好快，（確診數字）每三至四日加倍，10日加4至8倍」。他直言當時經驗相當昂貴，不過相信政府已學習到怎樣處理。預料每日確診個案會在1,000至2,000宗之間徘徊一段時間，急升機會不高，當局亦「有晒預案，同相關機構講定，人手挑戰無當時咁大」。

日前立法會通過規定僱員如因成為新冠病毒緊密接觸者，檢疫缺勤可被視為合法病假。羅致光表示有關立法會處理的時間長短，不作評論，但明白在時間上影響了不少打工仔，「如果要道歉都係我去道歉」。他又解釋，有關條例草案不能夠設追溯期，是由於當中有不少爭拗，因此在訂立法例時要考慮哪些特別情況，才適合設有追溯期。

至於不少僱主擔心要求員工檢疫期間在家工作是否犯法？羅致光笑言自己在1993年放一星期病假，不過當時亦有在家工作，「相信當時大學無犯法」。他強調，新安排確保僱員有權益可放病假，不過若有不合理要求相信要到勞資審裁處判決。

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