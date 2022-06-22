行會換血︱拆解組成3大看點　葉劉任召集人創先例　一人入閣惹議

候任特首李家超今日（22日）公布新一屆行政會議非官守議員名單，16名成員中，多達8人是立法會議員，其中新民黨主席葉劉淑儀更出任召集人。綜合政界人士及學者分析，是次行會成員名單存在3個主要看點。



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1. 首有立法會議員兼任行會召集人

縱觀回歸後歷任行政會議召集人，不論是鍾士元、梁振英、夏佳理、林煥光，以至現任的陳智思，皆沒有政黨背景，而且在任時都不是立法會議員，今次是首度有在任立法會議員擔任行會召集人，亦是首名女性擔任此要職。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，新政治形勢下的行政立法關係，會更多講求配合，共同推進愛國陣營內達成共識的施政綱領，建立由行政立法機關共同組成的管治聯盟，因此立法會議員兼任行政會議召集人，不是奇事。

現屆行政會議成員。（資料圖片）

劉兆佳：葉劉可對外爭取話語權

劉兆佳指，日後行政會議需要加強「戰鬥力」，在政策推行過程中擔當更加積極角色，對內要吸納社會意見說服市民支持政策，對外要抗擊外國勢力的抹黑，幫特區和中央爭取話語權，過往行會的角色被質疑太過低調，「好多市民都唔知（行會成員）係咩人」。劉兆佳甚至認為，論對外爭取話語權的工作，葉劉淑儀十分勝任。

此外，有政黨背景的立法會議員擔任行會召集人，可讓行政立法關係更為緊密，減少隔膜，形成「命運共同體」，以往政府政策制訂初期行會都參與不多，不能及早爭取支持、測試水溫，到最後可能出問題時，行會成員由於未及反映意見或對政策掌握不足，根本沒有足夠信心幫政府解說，希望日後政府可以更妥善運用好行會。

葉劉回應：照常質詢政策 惟不會批評行會集體決定

葉劉淑儀回覆《香港01》時表示，行會成員包括召集人沒有行政權力，是以個人身份被委任為政府顧問，所以性質與其他政黨成員擔任行會成員是一致的，她亦相信既然獲特首委任為行會召集人，「他一定信得過我是大公無私，不會跟隨黨派利益，是看整體大局，這也是我的宗旨」。

對於前新聞統籌專員馮煒光早前質疑，葉劉過往經常發言批評其他建制陣營人士，例如於劉利群升任食物及衞生局常秘事件中，指有人「文革式批鬥」劉。葉太反駁指，其所有發言是基於事實，例如當日劉利群未有及早清理連儂牆並非個人決定，而是政府高層的綜合決定，而且當時亦有官司未完結，「我所有發言都有解釋，是按客觀事實的評論。」

葉太強調，作為立法會議員，如對政府政策有疑問，不提問就是失職；但日後作為召集人，如果議題在行政會議內曾討論過，而自己又覺得有明顯問題，會先向行政長官反映，如果行政長官有最終決定，不會再發表其他攻擊和反對，免讓外界覺得行政會議與政府不咬弦，「總之日常文件細節，我會照常質詢，但不會批評行會的集體決定。」

她亦指，同意政府在政策解說上要多做工作，這一點相信日後行政長官會有仔細分工，她作為行會召集人如能力所及，亦會盡可能幫忙。

新民黨主席葉劉淑儀將出任行會召集人。（李澤彤攝）

2. 財金背景仍佔重要席位 70歲梁高美懿加入

新行政會議組成中，不乏具有份量的財金界人士。被林鄭月娥稱「金融三大靠山」之一的金管局前總裁任志剛留任，新加入成員中，亦有曾任多間銀行高層的梁高美懿，以及熟悉商界的保險界立法會議員陳健波。

有建制中人分析，新一屆特區政府面對複雜多變的內外形勢，需要有經驗、通曉財金的人士助陣，為政府提供專業意見，先由現任財爺陳茂波留任穩住大局，行會成員亦需要多名具這方面經驗的人士；而梁高美懿曾任職恆生、匯豐、創興等不同背景銀行，現時亦無其他銀行相關職務在身，不會予外界有「偏心」任何一間銀行的觀感。

不過，有資深建制派對年屆七十的梁高美懿獲委任感意外，指對方已經退休，未必最貼市，何不邀請滙豐銀行非執行主席王冬勝，但認為梁高美懿熟悉銀行體系，相信可與其他成員起互補作用。

立法會第一大黨民建聯，在新一屆行政會議中只有一名代表。（資料圖片）

3. 民建聯餘一人 與他黨平分秋色

新行政會議在政黨席位分配上亦有所不同，民建聯在現屆行會之中有葉國謙、張國鈞兩名成員，但下屆只餘陳克勤一人。

事實上，每個建制政黨一般而言在一屆行會只會有一名成員。民建聯在今屆行會內有兩名成員，本身是一個「特殊安排」，事緣2016年民建聯主席李慧琼辭任行會成員後，由該黨元老葉國謙補上。至2017年政府換屆，葉國謙希望留任行會，但同時民建聯希望「明日之星」張國鈞加入行會，是以兩人同時獲得委任。

今次民建聯只留下一人在行會，與其他政黨平分秋色，可算「回復常態」。理論上，經民聯在行會內有林健鋒、劉業強兩名成員，但實際上劉業強是以鄉議局主席身份加入行會。

劉兆佳。（資料圖片）

民建聯中人：相信有成員出任副局政助

民建聯在現屆行政會議有兩名成員，下屆只餘一人，張國鈞亦退黨專注律政司副司長工作，是否意味該黨影響力「不升反降」呢？有民記中人說，不想給予李家超壓力，倘有需要民建聯願意「割愛」，同時亦要看大局，相信新政府亦會吸納該黨人才出任副局長及政治助理。民建聯主席李慧琼指，並非考慮民建聯行會成員數目和得失，最重要的是新一屆政府覓得合適班底，盡快展開工作，讓市民看到「以結果為目標」的施政。