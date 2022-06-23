通關︱李家超：有方法可減檢疫不便　研居家隔離或減酒店檢疫期

候任特首李家超接受《南華早報》專訪時表示，與內地全面免檢疫通關仍是優先工作，即使短期內未必那麼容易實現，也可以研究一些臨時措施減少外地來港人士的不便，例如容許居家隔離、或者縮短在指定酒店的檢疫日數。李家超在訪問中承認，香港與國際通過的重要性，形容很掛心（close to my heart）。



全面通關前將制訂臨時措施 減少旅客不便

李家超透露，候任醫務衞生局長盧寵茂上任後，會很快地檢視本港疫情，提出臨時措施減少旅客不便，無論推出任何措施都要合理及可操作，並且不為內地疫情帶來風險。他指即使短期內未能全面開放邊境，也會考慮一些臨時措施，包括讓來港人士居家隔離或縮短在酒店隔離的日數：「即使無法短期內達到目標（通關），也有一些臨時的目標可以做到，我正在制訂不同方案，希望可以減少來往內地人士的不便。」

他表示，上任後和新任局長會仔細查看統計數據，大原則是以最低的成本取得最好的結果；達到最終目標前又有什麼暫時的目標可以做到。他再以檢疫為例：「檢疫期為旅客帶來不便，那有沒有辦法減少這種不便？其實有很多選擇。」

李家超承諾，日後管治團隊對於一些存在已久的社會深層次問題會迎難而上，同時務實地逐步解決問題。此外，他表明有計劃出席11月在泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，對外推廣香港仍是開放社會，並消除所謂侵害人權自由的詆毀言論和指控。