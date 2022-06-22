李家超：愛國者由響應轉為實踐　新班子實幹展現新氣象

候任特首李家超新班底塵埃落定，他今早（22日）在報章撰文，感謝中央對新班子的信任和支持，指新一屆26位主要官員，是背景多元的管治團隊，不拘一格，匯聚了各領域人才。

他說「愛國者治港」已經從過去的擁護者、響應者，轉化為行動者、實踐者。加入管治班子的人士有格局、有情懷、有擔當、有本領和有作為，也深刻領會到「愛國者」標準的要求，會盡責履職，團結一致。



李家超指「以結果為目標」解決社會問題，不單要團隊付諸行動，更是帶領組織文化改變。要達至這個目標，團隊執行能力要強，官員要主動。他指新班子是做實事、執行力強的團隊，用人唯才是他最主要的考量，雖有不少新面孔，但共同點都是務實和實幹，這是提升政府效能的重要元素，「只有找對人、發揮好所長，我們才能做對事、做成事。」

他指團隊會迎難而上、敢於破局，新政府必須有變革精神，在挑戰面前不退縮、不放棄，凝聚共識聚焦發展。他又強調團隊忠誠團結、充分展現「愛國者治港」新氣象。