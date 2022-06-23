回歸25周年︱七一首有活動內容曝光　獲邀嘉賓今起點對點閉環管理

七一臨近，但目前對於當日活動細節消息不多。據悉，當晚8時紅磡體育館將舉行文藝晚會，政界人士陸續收到邀請。多名獲邀參與七一活動的嘉賓，今日（23日）起須開始接受「點對點」閉環管理，每日接受核酸檢測。



《香港01》獲得其中一封邀請函內容，顯示「二零二二年七月一日（星期五）晚上八時正，在紅磡香港體育館舉行慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會」，並提示嘉賓穿著便裝。隨函附有回條，要求在6月25日或之前以電郵或傳真回覆，並表示如受邀人表明會出席，將會另行聯絡告知活動詳情。

此外，參與七一活動的嘉賓，須每日到政府指定檢測中心進行核酸檢測，在禮頓山社區會堂的社區檢測中心，基本法委員會前副主任梁愛詩指，雖然每日要到指定檢測中心進行檢測比較麻煩但值得。經民聯立法會議員林健鋒認為，本港近日疫情反覆，各單位都應該做好防疫本份，保障社會，每日接受檢測不算麻煩。

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有泛民區議會主席獲邀請參與

另外，部分民主派區議會主席收到回歸系列活動邀請，但未指明活動詳情，大埔區議會主席毛家俊表示，上周五左右收到電郵，只要求他提供個人資料和疫苗接種紀錄，但不似其他建制派人士般，被要求閉環管理，形容十分奇怪。



毛家俊又指，暫時未收到有關文藝晚會的通知，未知官方希望邀請他參加什麼活動，但如果自己時間上許可，會積極考慮參與。荃灣區議會主席陳琬琛則指，數日前都收到類似毛家俊的活動邀請，同樣沒言明是什麼活動，如果時間許可會考慮參與。