檢疫酒店淪炒賣工具　江玉歡倡實名制、部分酒店本地人專用

近日多間媒體報道，檢疫酒店出現供不應求及「炒房」現象，立法會選委界議員江玉歡今早（23日）於港台節目表示，現時炒賣情況十分嚴重，要求政府實行實名制、新增檢疫酒店以本地人優先、臨時徵用方艙隔離設施等。



江玉歡。（資料圖片）

倡方艙設施改作臨時抵港檢疫用途

江玉歡指，近期收到大批求助，包括回港學生、趕回來奔喪的人、外國人及外傭等，很多人希望來港但訂不了檢疫酒店，網上系統一開放預訂就很快滿額，基本上7、8月都已經沒有位置。與此同時，網上卻有一些自稱「中介」的宣傳，聲稱可協助預訂檢疫酒店，提供不同「套餐」，收費以平均每日計算，比房租貴約幾百至一千多元不等。

她已去信現屆政府及候任特首辦公室，主要訴求有幾方面：酒店檢疫須實名登記；部份往後新增指定檢疫酒店只開放予本地人，不與商務客共用；平時須密切監察預訂情況，容許恩恤需要特別安排，因現時市民即使訂不到房間也求助無門；如情況十分緊急，可否考慮將一些空置狀態的方艙設施作臨時檢疫用途。她稱，稍後會向其他立法會議員了解，尋求更多支持。