灣仔諾富特檢疫酒店突獲政府徵用　回港市民遭退訂：殺個措手不及

「七一」臨近，有傳為安排香港回歸25年活動，政府將安排官員、議員閉環隔離至少7日。有準備於下周回港的市民向《香港01》表示，原預訂了位於灣仔的香港諾富特世紀酒店作隔離之用，惟昨日（14日）突然收到酒店電郵通知，政府徵用該酒店六月份的檔期，並著他自行聯絡另一間位於銅鑼灣的檢疫酒店查詢能否預約。該名市民批評相關做法「不負責任」，形容政府「使橫手」跟市民搶酒店，又質疑「點解一定要徵用灣仔，住銅鑼灣唔得？」《香港01》已就事件查詢相關部門。



政府徵用香港諾富特世紀酒店六月的檔期。（酒店網頁截圖）

受影響市民指搶檢疫酒店非常困難 太急仍未訂到酒店

現時身於日本的市民Louis（化名）表示，原訂下周由日本回港，已將相關行程安排妥當，包括於日本的內陸機票、當地核酸檢測的診所預訂、由日本回香港的機票、以及於香港的檢疫酒店。他憶述指，當時搶檢疫酒店已是非常困難，直至政府於五月中旬新增六間檢疫酒店，方能夠預訂，當時亦密鑼緊鼓安排行程。

他形容收到酒店被徵用的電郵是「被殺個措手不及」，政府雖指會協助安排另一間酒店接收，但就需要他自行聯絡，「我尋日收到電郵即係處理（訂酒店），但都未有回覆」，坦言最壞情況是要先在日本再訂酒店暫住、付款將機票延期，可謂「牽一髮動全身」。

香港諾富特世紀酒店於電郵表示六月已被政府徵用。（受訪者提供）

質疑「點解一定要徵用灣仔，住銅鑼灣唔得？」

他批評做法不負責任，形容政府「使橫手」跟市民搶酒店，更指「6、7月來身都多留學生回港，幾難搶（酒店）」，質疑徵用灣仔酒店但重新安排銅鑼灣地段的做法不合理，「點解一定要徵用灣仔，住銅鑼灣唔得？」

▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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被微用酒店︰即日至7月31日房間已爆滿 不接受預訂

記者曾以顧客身份致電香港諾富特世紀酒店，訂房部職員接聽電話表示，由即日至7月31日的房間已經爆滿，不再接受預訂。翻查資料，政府於5月17日公布新增六間指定檢疫酒店，香港諾富特世紀酒店正是其中一間，而於政府「同心抗疫」專題網站內的資料顯示，該酒店於今年6月20日成為指定檢疫酒店，並接受今年6月20日至7月31日期間的預訂。