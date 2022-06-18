檢疫酒店｜第8輪剛公布陸續爆滿　最早8.11有房　隔離7日收$12000

【檢疫酒店八月 / 第八輪檢疫酒店 / 檢疫酒店預訂 / 檢疫酒店價錢】政府日前公布，第八輪首批共62間指定隔離酒店的名單，營運時間為8月1日至10月31日，可提供2,300個房間。不過短短一日，旅遊網站周五（15日）下午顯示，酒店房的預約已陸續爆滿，最快於8月11日才有1間酒店供應。若外地港人欲預訂較便宜的房間，最早為8月13日的華美達華麗酒店，隔離7日收費為4,767元。



旅遊業界估計，目前供應量仍然不足，檢疫酒店每個月最多只能接受近7萬人回港，9月及10月才有更多選擇。業界並認為，酒店房屬「問題的核心外圍」，強調只有政府減少隔離日數，旅行社才可辦更多旅行團。



旅遊網站顯示8月初一房難求

暑假將至，大批海外學生將回港探望親人，適逢日本、泰國、韓國於最近恢復通關，相信檢疫酒店繼續供不應求。截至昨午4時，旅遊網站Trip.com的檢疫酒店專頁，顯示第八輪檢疫酒店已陸續爆滿，8月初更一房難求，最快至8月11日才有房間供應，為香港金域假日酒店。不過該酒店的房價並不便宜，一晚收費為1,600元，連稅後為1,760元，即隔離7日共收費12,320元，目前僅剩下兩個房間。

最早8月13日才有廉價房間預約 隔離7日收約4800元

直至8月13日，才有多間酒店的預約未爆滿，包括香港金域假日酒店、華美達華麗酒店、香港尖沙咀皇悦酒店、香港富薈炮台山酒店、香港華大盛品酒店、香港銅鑼灣利景酒店。當中以位於尖沙咀的華美達華麗酒店最便宜，一晚收費為619元，連稅後為681元，即隔離7日共收費4,767元，目前亦僅剩下兩個房間。

▼第八輪首批指定檢疫酒店名單▼



旅遊業界推算酒店房最多可供7萬人返港

旅遊業界早前表示檢疫酒店的房間不足，即使外國開關，亦難以臨時提供酒店房，讓旅客返港接受檢疫。縱橫遊常務董事袁振寧透露，政府規定酒店須聘請消毒公司，待顧客完成隔離後消毒，惟消毒公司調配人手及清潔需時3日，即酒店1個月只能服務3輪顧客。若以此估計，檢疫酒店共2.3萬個房間的容量，每個月最多只能接受近7萬人返港。

袁表示，以往8月份為學生回港的高峰期，酒店房異常爆滿，估計目前9月及10月份，才有較多酒店及房間種類可選擇。他亦透露，其合作夥伴觀塘帝盛酒店，8月份的房間亦將爆滿。因此他認為隔離酒店房間不足︰「暑假一個月點止6萬幾人返嚟？」

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

袁振寧籲政府減少隔離日數

最近多國恢復開關，問到應否增加酒店房以便辦團。袁則指，檢疫酒店的盈利並不可觀，反而需額外聘請人手及增加行政費開銷，認為並無額外金錢誘因，吸引更多酒店加入，預期第二批檢疫酒店房間數量並不多。他亦指，酒店房為「問題的核心外圍」，只有政府減少隔離日數，旅行社才可辦更多旅行團，「任你訂都好，問題你返嚟要七日隔離同酒店錢。」

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

