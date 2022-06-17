第八輪檢疫酒店｜62間8.1起供2.3萬間房　非套房單人最貴$1.1萬晚

【檢疫酒店八月/第八輪檢疫酒店/檢疫酒店預訂/檢疫酒店價錢】第七輪指定檢疫酒店將於7月31日完結。政府公布第八輪指定檢疫酒店的首批名單，於8月1日至10月31日營運。首批名單共62間酒店，全為第七輪正營運中的酒店，可提供約23,000個房間。至於其他已遞交申請的酒店，政府正審批中。【附名單】



第八輪指定檢疫酒店名單、預訂網址、電話及房價一覽

即查指定檢疫酒店預訂情況

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政府表示，已於5月27日發信邀請約2,000間持牌酒店或旅館，申請為第八輪指定檢疫酒店。有意參與計劃的酒店，必須通過食衞局、屋宇署、機電工程署和衞生署的審批，以確保酒店的設計、設施和工作流程，符合政府的防疫要求。

第八輪檢疫酒店名單包括蘭桂坊酒店@九如坊。（資料圖片/羅君豪攝）

政府又指，經評估後， 62間現時正運營的指定檢疫酒店，獲確認列為第八輪的名單，共提供約23,000間不同種類和價格的房間，提供予內地及澳門以外地區的抵港人士入住。至於其他申請的酒店，政府正在審批中，完成後將再作公布。

政府將定時更新該批酒店的名單及預訂情況，並上載至專題網站。網站︰按此

灣仔香港諾富特世紀酒店轉作國泰機組人員指定酒店

有準備於下周回港的市民日前向《香港01》表示，原預訂了灣仔香港諾富特世紀酒店作隔離之用，惟本周二（14日）突然收到酒店電郵通知，政府徵用該酒店六月份檔期，並著他自行聯絡另一間位於銅鑼灣的檢疫酒店查詢能否預約。

在第八輪檢疫酒店資料中，當局指，香港諾富特世紀酒店與逸泰居、香港東隅及香港東涌福朋喜來登酒店的部分樓層，將成為國泰航空有限公司連同旗下附屬公司的機組人員指定檢疫酒店，而香港天際萬豪酒店則爲所有機組人員指定檢疫酒店。

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼

