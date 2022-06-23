回歸25周年｜獲邀嘉賓今起閉環管理　梁愛詩：每日檢測麻煩但值得

本港疫情近日有反彈勢頭，獲邀出席回歸25周年慶祝活動的人士，今日（23日）起需進行「點對點」閉環管理，並要每天到指定的檢測中心接受核酸檢測。



基本法委員會前副主任梁愛詩今早到禮頓山社區會當進行檢測，她指雖然每日要到指定檢測中心檢測比較麻煩，但認為值得。經民聯立法會議員林健鋒認為，本港近日疫情反覆，各單位應做好防疫本份，保障社會，每日接受檢測不算麻煩。



立法會主席梁君彥、港區全國人大代表葉國謙，今日早上到政府總部的檢測中心進行檢測，二人均表示每天檢測和閉環管理沒有造成不便。至於政府一直未為領導人是否來港透露風聲，梁指要待中央安排。

立法會議員何君堯認為，閉環管理是香港向中央政府傳達信息，展示香港在防疫上能做到、應該做的事。獲委任做新一屆行政會議成員的工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，每日一檢是為令慶典活動能夠順利進行的措施。

張宇人認為，參加慶祝活動的人士應該要做足防疫措施。（資料圖片/張浩維攝）

張宇人：若領導人不訪港 或是香港控疫不達要求

自由黨立法會議員張宇人則說，閉環防疫措施可以更嚴謹，又認為若國家領導人最終不來香港，可能是香港控制疫情方面達不到中央要求，認為參加慶祝活動的人士應該要做足防疫措施，保障其他人。

為保障慶祝活動順利舉行，獲邀人士須遵照一系列防疫安排，包括今日起於住所及辦公場所進行「點對點」閉環管理，不可乘搭公共交通工具、不參與聚集活動，須每日到政府指定的檢測中心接受核酸檢測。於出席活動前一天，入住政府安排的酒店進行閉環管理，並要符合疫苗接種要求及作健康申報，同住家人及司機亦須今日起每天進行檢測。