政圈風聲｜傳領導人七一訪港　央視在西九高鐵站設影音控制台

七一回歸臨近，政界關注國家領導人會否來港參與慶祝活動，並主持新一屆政府的就職儀式。《香港01》收到消息，七一當日西九高鐵站將有特別安排，記者昨晚到高鐵站外視察，發現站內有大量錄影器材，包括影音控制台等，工具箱上有「中央廣播電視總台」的字樣。有政界人士估計，領導人有機會坐高鐵來港。



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消息指七一當日高鐵站及附近交通有特別安排

政界近期熱論領導人來港方式，包括按以往做法乘飛機抵達香港國際機場、從深圳陸路過境，以及乘搭高鐵抵港。《香港01》收到消息，七一當日高鐵站將有特別安排，涉及高鐵站內的工作，以及附近交通安排等，但不確定涉及哪位官員來港。

記者在23日晚上到高鐵站外視察，發現站內有大量錄影器材，包括影音控制台等，工具箱上有「中央廣播電視總台」的字樣，以及該台英文簡稱「CMG」的標誌。晚上未見有警員在站外巡邏及駐守，市民仍然可在站外範圍自由活動，氣氛平靜。

港區人大代表田北辰接受傳媒訪問時表示，估計若領導人訪港，只會即日來回，有可能先到深圳或廣州，翌日一早乘高鐵抵港。另有說科學園有員工收到「重要人物」參觀通知，並已開始佈置，騰出活動空間。