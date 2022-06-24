醫管局下半年引入內地醫生　民建聯梁熙歡迎　冀紓人手荒

醫管局公佈，計劃在今年下半年推出大灣區醫生交流計劃，透過進一步引入內地醫生，以解決本地醫生人手不足的問題。民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙表示歡迎，並期待盡快落實推行。



梁熙認為，內地三甲醫院的醫生質素等同香港的龍頭醫院醫生，並需通過醫委會審批，相信質素獲得保證。（資料圖片/廖雁雄攝）

來港醫生須經醫委會審批

醫管局計劃下半年引入大灣區三甲醫院具經驗及水準的醫生，正與廣東省衞健委商討用輪替制度，每人來港不超過1年，預計首批有5至10名內地醫生。醫管局強調安排須符合兩地法規，擬來港醫生名單會交由醫委會審批，以「有限度註冊」形式來港執業。

梁熙認為，內地三甲醫院的醫生質素等同香港的龍頭醫院醫生，並需通過醫委會審批，相信質素獲得保證。而大灣區相對內地其他省市，與本港的文化相對接近，內地醫生來港絕對能與本港醫生緊密合作及與病人溝通。

內地醫療團隊在亞博館社區治療中心與本港醫護人員並肩作戰。（林鄭月娥Facebook）

第五波疫情期間，內地醫療人員來港支援，令向社會展現出內地醫護的專業質素。梁熙認為，醫管局管理層願意放下成見，為進一步引入內地醫生踏出了重要的一步。「我期望當局盡快落實有關方案，並且總結好相關經驗，盡快就長遠引進更多內地頂級醫生來港實現條件，紓緩本港醫生荒的問題。」

醫管局亦指，不排除招募內地護士或其他醫療職系人員來港，梁熙對此表示支持。至於醫管局推出挽留人手措施，包括以低息貸款協助員工支付首期購置自住物業，梁熙表示歡迎此做法，但認為除了除了改善待遇以挽留人手外，亦需要引入外來人手而解決人手不足的根本問題。