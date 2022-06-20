新增4宗疑染BA.2.12.1個案　醫管局已指示各聯網做到床等人

本港新冠病毒疫情連續第6日破千宗，今日（20日）新增1,327宗確診，再多一名患者離世。患者為53歲男子，已打兩針，本身患有大腸癌。患者在6月18日心臟停頓，其後被送往急症室進行急救及插喉，惟情況持續轉差，於翌日離世。



另外，今日新呈報4宗疑染BA.2.12.1個案，均與早前個案相關。患者分別居住在灣仔高華大廈、長沙灣碧海藍天、坑口清水灣半島及西貢莫遮輋。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新呈報4宗疑染BA.2.12.1個案，均與早前個案相關。其中有3宗個案在檢疫中心發現，患者分別居住在高華大廈、碧海藍天及清水灣半島。

另有一名患者居住在莫遮輋，他於青沙管制區工作，早前7名在B區工作的患者相關。他負責在A及B區駕車，估計或與患者有接觸。目前B區所有人士已全部做檢測，而當局亦有叫A區人士做檢測，了解有沒有其他個案。

最新一宗死亡個案病人本身患有大腸癌 將交由死因庭跟進

另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日新增一宗死亡個案，患者為53歲男子，已打兩針，本身患有大腸癌。他在6月18日心臟停頓，經由救護車送往急症室，入院時情況嚴重，醫護為其進行急救、插喉，並送往隔離病房治療，惟患者情況持續轉差，於是翌日下午離世，個案將交由死因庭跟進。

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何婉霞又指，近期入院數目比幾星期前的數字輕微上升，但需入住隔離病房或危殆數目未見大幅上升，惟認為現時數字仍然平穩，公立醫院人手及病床供應穩定，相信足夠應付入院患者。

局方可調動數千病床 亞博館亦可按需要在數日內重新啟用

何強調醫管局並無鬆懈，反將提升應變能力，當局近日已指示各個聯網做好準備，預留足夠病床接收患者，做到可適時調動數千病床，務求達至床等人。她亦透露，現時亞博館處於備用狀態，但數日內可重啟並接收患者，北大嶼山香港感染中心亦可在短時間接收患者。

她又說，各間醫院已制定實名制更表，更表可即時調動人手照顧病人。醫管局現時有7間指定診所，為有需要人士提供服務，當局亦會視乎服務需求及疫情發現調整該服務。何重申，疫情仍在重要關頭，呼籲市民切勿鬆懈，減少聚會，就能減少傳播。希望市民遵守防疫措施，令疫情回落。

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