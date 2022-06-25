習近平出席七一慶典　未提「赴港、視察」　政界料來港存變數

新華社今早（25日）公布，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，但沒提及習近平會否親自來港。

對比5年前，新華社公布習近平出席回歸20周年典禮的消息，明確提到習近平抵港及離港日子，並指會視察香港特別行政區。全國人大常委譚耀宗接受查詢時表示，習近平會否親自來港須留待中央與港府商討，但認為習近平答應「出席」已充分表明對香港回歸25周年的重視、關懷及支持。

有北京政治觀察人士分析，今次官方新聞稿沒提「赴港」、「視察」，因香港疫情嚴重，加上有官員中招，有關說法反映領導人親自來港有變數。



觀望疫情再決定會否親身來港？譚：這一點大家都理解

候任行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀則相信，習近平會親自來港出席典禮，認為曾確診的官員即使屆時已經康復，基於安全理由亦不應該近距離接觸領導人。將會留任行會成員的湯家驊認為，香港疫情反覆，難以推測習近平是親身來港，抑或以視像方式出席，強調外界期望習近平能夠來港，多了解香港，參觀醫療及創科設施，甚至接觸市民。

譚耀宗被問到，如果習近平乘坐高鐵專列來港、即日往返，是否疫下較為妥當的安排，他則指不便猜測。

與此同時，有消息指，參與典禮的國家領導人及一眾官員，將經高鐵西九龍總站來香港，再到會展參與其他行程及會見香港官員，包括新任特首及其班子。初步消息稱，有可能即日來回；或6月29日抵港、7月1日離開，暫時兩方案都有可能。譚耀宗被問到只表明「出席」，是否意味著仍要觀望疫情再決定會否親身來港，他說「這一點大家都可以理解」。