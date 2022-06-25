習近平出席七一慶典　拆解官宣與5年前不同　來港與否見端倪

七一將至，新華社今早（25日）發稿，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮，但沒提及習近平會否親自來港，政界關注「出席」意思，究竟是親身抑或視像參與？

與5年前新華社公布習近平出席回歸20周年典禮對比，今次官宣至少有兩處不同。



一、5年前提及來港日子 今未提「赴港」

2017年6月25日，新華社發稿公布習近平將於6月29日至7月1日赴香港，出席慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五政府就職典禮，並視察香港特別行政區。

5年後，同樣是6月25日，新華社發稿公布習近平出席回歸慶典暨第六屆政府就職典禮，但未有提到是否來港參加或具體日子。

北京政治觀察人士分析，今次官方新聞稿沒提「赴港」，因香港疫情嚴重，加上候任政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞官員中招，反映領導人親自來港有變數。

二、未提「視察」

2017年，新華社稿件指習近平將「視察」香港特別行政區，當年他到了港珠澳大橋香港段建設工地、香港少年警訊活動中心等地方，亦到了石崗軍營檢閱駐軍。

今次官方未有提到「視察」，政圈普遍認為涉及疫情因素，即使領導人來港，行程亦會大壓縮。不過，香港方面也做好不同預案，科學園是其中一個熱門到訪地點。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，按常理估計，相信習近平會親身來港主持儀式，但不清楚會否在香港社區視察。行政會議成員湯家驊則指，本港疫情反覆，倘領導人最終未能親自訪港，也會理解。